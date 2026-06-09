Coupe du Monde 2026 : Les États-Unis au cœur d’un nouveau scandale avec les billets ?

Amadou Diawara

Qualifié pour la Coupe du Monde 2026, l'Iran est tombé dans le groupe G lors du tirage au sort. Les hommes d'Amir Ghalenoei vont donc affronter à la fois la Belgique, l'Egypte et la Nouvelle-Zélande lors du premier tour de la compétition. Toutefois, contrairement aux autres nations en lice, l'Iran n'a pas reçu de billets pour que ses supporters puissent assister aux matchs.

L'Iran va disputer la Coupe du Monde 2026. Toutefois, il devrait être privé de ses supporters dans les stades. Ayant validé son ticket pour la compétition, les hommes d'Amir Ghalenoei figurent dans le groupe G. Par conséquent, ils vont affronter à la fois la Belgique, l'Egypte et la Nouvelle-Zélande. Dans un premier temps, l'Iran affrontera les All Whites le 16 juin à Los Angeles. Ensuite, la bande à Alireza Jahanbakhsh défiera les Diables Rouges le 21 juin dans la même ville. Enfin, l'Iran sera opposé aux Pharaons le 27 juin à Seattle.

«Les billets alloués à l'Iran pour ses supporters ont été supprimés» D'après les indiscrétions de Romain Molina, divulguées sur son compte X, l'Iran sera privé de ses fans à la Coupe du Monde 2026. « Les billets alloués à l'Iran pour ses supporters ont été supprimés (sans raison officielle pour le moment). Pour rappel, le règlement permet à chaque fédération participante d'obtenir 8% des places de la capacité totale du stade. Un droit qui ne concerne visiblement pas la fédération iranienne de football... », a-t-il écrit. Une situation liée au conflit avec les Etats-Unis. Reste à savoir si l'Iran obtiendra finalement des billets pour ses supporters, au même titre que les 47 autres sélections en lice.