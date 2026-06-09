Coupe du Monde : Kylian Mbappé a fait une promesse à Didier Deschamps !

Amadou Diawara

Pour son deuxième et dernier match de préparation à la Coupe du Monde 2026, l'équipe de France a reçu l'Irlande du Nord ce lundi soir. Grâce à un triplé de Michael Olise, les Bleus se sont imposés 3-1 au Stade Pierre Mauroy. Alors que Kylian Mbappé n'était pas en réussite à Lille, Didier Deschamps a avoué qu'il lui avait fait la promesse de retrouver le chemin des filets à la Coupe du Monde.

Qualifiée pour la Coupe du Monde 2026, l'équipe de France a disputé deux matchs de préparation à domicile avant de s'envoler pour l'Amérique du Nord. Dans un premier temps, les Bleus se sont frottés à la Côte d'Ivoire. Et ils se sont inclinés face aux Eléphants (2-1) à la Beaujoire de Nantes. Ce lundi soir, les Tricolores ont reçu l'Irlande du Nord au Stade Pierre Mauroy de Lille. Un match où ils ont renoué avec la victoire. Grâce à un triplé de Michael Olise, les hommes de Didier Deschamps se sont imposés 3-1.

«Je ne vais pas m’inquiéter» Titularisé par Didier Deschamps face à l'Irlande du Nord, Kylian Mbappé a disputé l'intégralité de la partie. Et s'il n'a pas manqué d'occasions, le capitaine de l'équipe de France n'a pas inscrit le moindre but ce lundi soir. Interrogé sur le manque de réussite de Kylian Mbappé, le sélectionneur tricolore a fait passer un message rassurant, avant de révéler que son protégé lui avait fait la promesse de retrouver son sang froid face aux buts adverses à la Coupe du Monde.