Coupe du monde 2026 : Un consultant de RMC imagine l’équipe de France… sans Kylian Mbappé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Avec l’éclosion de nombreux talents offensifs, certains observateurs se demandent si l’équipe de France ne serait pas plus forte sans Kylian Mbappé. C’est le cas de Benoit Costil qui estime même que les Bleus auraient toujours une énorme attaque dans leur capitaine.

Ce n'est plus un secret, l'attaque de l'équipe de France effraie l'Europe entière. Les Bleus peuvent se targuer de pouvoir aligner Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Rayan Cherki, Michael Olise, ou encore Bradley Barcola sans oublier Kylian Mbappé bien évidemment. Mais alors que les Bleus ont longtemps été dépendants de leur capitaine, Benoit Costil estime que cette époque est révolue et que même sans Kylian Mbappé, l'équipe de France peut briller.

Costil imagine les Bleus sans Mbappé « Un Kylian Mbappé qui est à son top niveau et qui est au service du collectif, est indispensable pour quasiment toutes les équipes du monde en fait. Maintenant, pendant ce temps-là il y a quand même des joueurs qui ont montré des choses, certes un peu moins en Equipe de France, mais sur leur club. Un Désiré Doué aujourd’hui c’est double vainqueur de la Ligue des Champions, pour Ousmane Dembélé c’est pareil. Donc aujourd’hui, qu’on le veuille ou non ils ont plus de poids, ils peuvent parler un petit peu plus. Aujourd’hui, si on dit qu’il y a une Mbappé dépendance ou quoi que ce soit, je suis un peu moins inquiet qu’il y a un an ou deux ans car il y a des joueurs qui sont vraiment ciblés, qui ont progressé, qui ont un talent incroyable. Donc je dirais qu’il n’est plus aussi indispensable », confie-t-il au micro de Rothen s’enflamme avant de poursuivre.