Coupe du monde 2026 : Un consultant de RMC imagine l’équipe de France… sans Kylian Mbappé !

Avec l’éclosion de nombreux talents offensifs, certains observateurs se demandent si l’équipe de France ne serait pas plus forte sans Kylian Mbappé. C’est le cas de Benoit Costil qui estime même que les Bleus auraient toujours une énorme attaque dans leur capitaine.
Ce n'est plus un secret, l'attaque de l'équipe de France effraie l'Europe entière. Les Bleus peuvent se targuer de pouvoir aligner Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Rayan Cherki, Michael Olise, ou encore Bradley Barcola sans oublier Kylian Mbappé bien évidemment. Mais alors que les Bleus ont longtemps été dépendants de leur capitaine, Benoit Costil estime que cette époque est révolue et que même sans Kylian Mbappé, l'équipe de France peut briller.
Costil imagine les Bleus sans Mbappé
« Un Kylian Mbappé qui est à son top niveau et qui est au service du collectif, est indispensable pour quasiment toutes les équipes du monde en fait. Maintenant, pendant ce temps-là il y a quand même des joueurs qui ont montré des choses, certes un peu moins en Equipe de France, mais sur leur club. Un Désiré Doué aujourd’hui c’est double vainqueur de la Ligue des Champions, pour Ousmane Dembélé c’est pareil. Donc aujourd’hui, qu’on le veuille ou non ils ont plus de poids, ils peuvent parler un petit peu plus. Aujourd’hui, si on dit qu’il y a une Mbappé dépendance ou quoi que ce soit, je suis un peu moins inquiet qu’il y a un an ou deux ans car il y a des joueurs qui sont vraiment ciblés, qui ont progressé, qui ont un talent incroyable. Donc je dirais qu’il n’est plus aussi indispensable », confie-t-il au micro de Rothen s’enflamme avant de poursuivre.
«Demain t’enlèves Kylian Mbappé de l’Equipe de France, t’as aussi un onze et une attaque qui ont de la gueule»
« Si ça peut être problématique si des joueurs arrivent à son statut ? Ouais mais je pense que ça peut aussi le pousser, ça peut le pousser à être irréprochable, comme il l’a été sur ses derniers matchs. Sur les derniers matchs Mbappé a été exceptionnel avec l’Equipe de France. Ça peut aussi le pousser et lui faire comprendre que ça pousse derrière. T’es un top player mais attention, il y a des joueurs derrière, il y a aussi un Dembélé qui brille avec le PSG en étant devant. Là on va le mettre sur un côté parce que c’est toi le boss Kylian, t’es capitaine, donc on fait des efforts. Demain t’enlèves Kylian Mbappé de l’Equipe de France, t’as aussi un onze et une attaque qui ont de la gueule », ajoute Benoit Costil.