Blessure de Lamine Yamal : Le sélectionneur de l’Espagne fait une annonce pour la Coupe du monde !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Dans un peu moins de deux semaines, l’Espagne débutera son Mondial en affrontant le Cap-Vert. Avec ou sans Lamine Yamal ? Blessé à la jambe gauche depuis la seconde quinzaine d’avril, la star du FC Barcelone et de La Roja est la source d’interrogations constantes dans la presse ibérique. Le sélectionneur Luis de la Fuente a pris la parole en faisant une grande annonce sur son retour.

Fin avril, les supporters du FC Barcelone et de La Roja retenaient leur souffle. Lamine Yamal sortait sur blessure après son penalty marqué face au Celta Vigo en Liga (1-0). Le verdict tombait quelques heures plus tard : le champion d’Europe 2024 avec l’Espagne souffrait d’une blessure aux ischio-jambiers de la jambe gauche : fin de saison… avec le Barça ! Car en effet, tout n’était pas encore perdu concernant sa participation à la Coupe du monde avec la sélection espagnole (11 juin-19 juillet).

Toujours pas de retour de Lamine Yamal pour les amicaux de l’Espagne avant le Mondial Ces dernières semaines, Lamine Yamal a fait le maximum afin de recouvrir au mieux ses aptitudes physiques pour réintégrer au plus vite le groupe de Luis de la Fuente pour la Coupe du monde. L’Espagne affrontera l’Irak jeudi et le Pérou mardi prochain en guise d’amicaux pour préparer le Mondial. Ce sera sans l’ailier droit du FC Barcelone comme l’a assuré le sélectionneur de l’Espagne en conférence de presse. « Demain, ni Lamine, ni Nico, ni Víctor ne joueront ».