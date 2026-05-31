Coupe du monde 2026 : Lamine Yamal a craint le pire avec sa blessure

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Touché aux ischio-jambiers, Lamine Yamal n’a pas pu disputer la fin de la saison avec le FC Barcelone, mais sera tout de même présent avec la sélection espagnole afin de participer à la Coupe du monde 2026. Le joueur âgé de 18 ans a tout de même avoué avoir eu peur de ne pas pouvoir y prendre part ou qu’il soit victime d’une rechute qui l’aurait privé du Mondial.

À une quinzaine de jours de l’entrée en lice de l’Espagne face au Cap-Vert, le 15 juin, Lamine Yamal fait tout ce qui est en son pouvoir pour se remettre de sa blessure aux ischio-jambiers. Une blessure qui l’a privé de la fin de la saison avec le FC Barcelone et devrait le contraindre à rater les premiers matchs de la Roja.

« J'avais peur que ce soit grave » « Je me souviens de la séquence où je me suis blessé. Je priais intérieurement pour que ce ne soit rien, pour que ce soit une bosse ou n'importe quoi d'autre, car je voyais la Coupe du monde approcher à grands pas et je savais qu'une blessure aux ischio-jambiers, même si je n'en avais jamais eu, ne se soignait pas en peu de temps. J'avais peur que ce soit grave, surtout que ce ne soit pas grave mais que je fasse une rechute et que je rate la Coupe du monde », a confié Lamine Yamal, dans une vidéo diffusée par le RFEF. « C'est vrai aussi que ça aide de savoir qu'on va disputer une Coupe du monde, on a l'impression de n'avoir joué aucun match de toute la saison, et j'ai vraiment hâte de faire mes débuts. »