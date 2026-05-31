PSG - Ligue des champions : Le sacre avant les débordements dans les rues de Paris, Nasser Al-Khelaïfi monte au créneau

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le verdict est tombé en début de soirée à Budapest. Le Paris Saint-Germain a une deuxième étoile brodée sur son maillot après sa victoire en finale de Ligue des champions contre Arsenal (1-1 puis 3-4). Toutefois, dans la foulée de ce succès, des débordements se sont déroulés à Paris, une fois encore. Nasser Al-Khelaïfi est monté au créneau.

Dans la nuit hongroise, le Paris Saint-Germain a été sacré champion d'Europe pour la deuxième fois consécutive, la deuxième coupe aux grandes oreilles pour les Parisiens. Les célébrations se sont étirées jusqu'à très tardivement à Paris. Cependant, les festivités ont dégénéré. Comme souvent, des débordements ont eu lieu dans la capitale. Des casseurs ont pillé, cassé, entachant cette soirée pourtant magique pour le PSG.

«Je ne peux pas passer sous silence les violences et les dégradations commises cette nuit dans plusieurs secteurs de la capitale» Les forces de l'ordre ont dû intervenir à plusieurs endroits et notamment sur le périphérique parisien. Ce dimanche, le maire de Paris Emmanuel Grégoire a signifié son indignation au sujet de débordements qui sont tous sauf des incidents isolés. Rien que la semaine précédente avant la finale de Coupe de France entre le RC Lens et l'OGC Nice, des supporters du PSG et du GYM en étaient venus aux mains dans les rues de Paris. « La victoire du PSG en Ligue des Champions, c’est un moment historique pour Paris. La grande majorité des Parisiennes et des Parisiens l’a célébré dans la joie, l’unité, le respect. Mais je ne peux pas passer sous silence les violences et les dégradations commises cette nuit dans plusieurs secteurs de la capitale. C’est inacceptable. Rien, absolument rien, ne justifie de s’en prendre aux biens communs des Parisiennes et des Parisiens. Je condamne ces actes avec la plus grande fermeté. Dès samedi après-midi, nos agents de la propreté étaient déjà mobilisés aux abords du Parc des Princes. Dès minuit, ils ont nettoyé, réparé, remis Paris en état toute la nuit, sans relâche ».