Mercato - PSG : Une première décision est prise pour le transfert de Barcola !

Pierrick Levallet

Le PSG risque de vivre un mercato estival animé. Le club de la capitale pourrait notamment perdre un certain Bradley Barcola, qui n’est pas resté insensible à l’intérêt de Liverpool. Seulement, les Reds auraient pris une première décision sur son dossier et ne devraient ainsi pas se précipiter sur son transfert.

Le PSG devrait sans doute vivre un mercato plutôt mouvementé cet été. Le club de la capitale, sacré vainqueur de la Ligue des champions pour la seconde fois consécutive après avoir battu Arsenal ce samedi, pourrait voir quelques joueurs quitter le navire. Bradley Barcola en ferait partie. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que l’international français n’était pas resté insensible à l’intérêt de Liverpool. Le club de la Premier League aurait d’ailleurs pris une première décision pour son transfert.

Liverpool attend son nouvel entraîneur D’après les informations de Media Foot, Bradley Barcola se projetterait vers un transfert en Premier League. Seulement, Liverpool voudrait d’abord attendre de nommer son nouvel entraîneur après le départ d’Arne Slot avant de se positionner clairement sur le dossier ou non. Un avenir de l’ailier de 23 ans chez les Reds devrait donc fortement dépendre du prochain coach. Reste à voir si ce dernier sera intéressé par le profil de l’international français ou pas.