PSG - Ligue des Champions : «Magnifique», Didier Deschamps félicite ses joueurs !

Amadou Diawara

Ce samedi, le PSG et Arsenal se sont disputés la Ligue des Champions. A l'issue de la séance des tirs au but, ce sont les joueurs parisiens qui ont soulevé la Coupe aux Grandes Oreilles, et ce, pour la deuxième année d'affilée. Interrogé ce dimanche matin, Didier Deschamps a félicité ses protégés évoluant au PSG.

Tombeur de l'AS Monaco, de Chelsea, de Liverpool et du Bayern lors de la phase à éliminations directes, le PSG s'est frotté à Arsenal en finale de la Ligue des Champions. Et les hommes de Luis Enrique ont réussi à remporter la compétition pour la deuxième fois de suite. En effet, le PSG s'est imposé à l'issue de la séance des tirs au but (1-1, 4-3).

«Bravo au PSG» Présent dans l'émission Téléfoot ce dimanche matin, Didier Deschamps a tenu à féliciter ses joueurs qui évoluent au PSG ; à savoir Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola, Warren Zaïre-Emery et Lucas Hernandez. « Magnifique ! Bravo au PSG pour avoir gagné cette Ligue des Champions deux fois consécutivement. C’est une victoire de plus pour le football français. Les cinq joueurs qui vont nous rejoindre ont un titre en plus, même si nous en avons déjà trois avec Lucas Digne (C3 avec Aston Villa) et Mateta et Lacroix (C4 avec Crystal Palace). La France est bien représentée dans chaque compétition. Les Parisiens et William Saliba nous rejoindront mardi matin », a déclaré le sélectionneur de l'équipe de France sur TF1.