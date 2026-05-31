Ousmane Dembélé à Roland-Garros : Le PSG va remettre ça après sa deuxième Ligue des champions !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain est entré dans une autre dimension. En effet, les Parisiens sont seulement la 9ème équipe à signer un back-to-back en Ligue des champions après le Real Madrid, l'AC Milan ou encore l'Ajax Amsterdam pour ne citer qu'elles. Et comme l'année dernière avec Ousmane Dembélé, le PSG devrait présenter la coupe aux grandes oreilles sur le Philippe-Chatrier à Roland-Garros.

L'année dernière, un peu mois de 48 heures après la masterclass du PSG en finale de Ligue des champions contre l'Inter (5-0), Ousmane Dembélé s'était présenté sur le court Philippe-Chatrier avec la fameuse coupe aux grandes oreilles entre les mains. Un tour sur la terre battue de Roland-Garros avec le trophée entre les mains et un discours signé Dembouz micro en main. Un an plus tard, bis repetita ?

Le PSG encore une fois sacré champion d'Europe Ce samedi 30 mai, le PSG est venu à bout d'Arsenal aux tirs au but après le match nul (1-1) jusqu'aux prolongations. Pendant la séance, Eberechi Eze, Nuno Mendes et Gabriel ont manqué leur tentative. Ce qui signifie que le Paris Saint-Germain a remporté les tirs au but sur le score de 4-3, permettant au capitaine Marquinhos de soulever la deuxième Ligue des champions consécutive du club de la capitale. Le PSG a confirmé sa domination sur le continent et va fêter cette C1 sur le Champ de Mars à Paris avec les supporters sur place dans les prochaines heures.