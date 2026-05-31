Le PSG a trouvé le remplaçant de Marquinhos ? Daniel Riolo annonce la fin pour le Brésilien !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi soir, Marquinhos a soulevé sa deuxième Ligue des Champions en tant que capitaine du PSG. Sous contrat jusqu’en juin 2028, l’avenir du défenseur brésilien suscite désormais des interrogations. Alors qu’Ibrahima Konaté (Liverpool) pourrait rejoindre Paris, Daniel Riolo estime que le numéro 5 parisien va se retirer lui-même de l’équation. Explications.

Le PSG et Marquinhos dans la légende. Après avoir battu Arsenal aux tirs aux buts ce samedi soir, le capitaine brésilien a soulevé sa deuxième Ligue des Champions d’affilée avec le club parisien. Très heureux, le défenseur brésilien va-t-il décider de rester à Paris ? Pour rappel, le numéro 5 est sous contrat pendant deux ans encore avec le PSG, mais à 32 ans, Marquinhos pourrait décider de s’en aller surtout après ces deux dernières saisons légendaires.

Marquinhos va se retirer progressivement du PSG selon Riolo Si l’été dernier, le PSG s’était renforcé au poste de Marquinhos avec l’arrivée d’Illya Zabarnyi, le nom d’Ibrahima Konaté, convoité de longue date par le club parisien, revient avec insistance. Et pour cause, l’international Français va quitter Liverpool. Interrogé au sujet d’un potentiel remplacement de Marquinhos par Konaté au PSG, Daniel Riolo a livré son analyse au micro de l’After Foot sur les ondes de RMC : « Konaté au PSG ? Marquinhos va comprendre et est assez intelligent, a fait assez pour le club, pour s'effacer de lui-même », a ainsi confié le célèbre éditorialiste.