Mercato - Luis Enrique réclame des recrues : Le PSG a déjà prévu cinq transferts ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Une nouvelle fin de saison en apothéose pour le PSG. Ce samedi, le club de la capitale a remporté la Ligue des Champions face à Arsenal. Mais voilà qu’à peine sacrée, la formation parisienne pense déjà à la saison prochaine. Alors qu’il a été question de mercato après la rencontre de la part de Luis Enrique, le PSG aurait prévu de ce montrer très actif cet été.

Ça fait deux de suite pour le PSG ! En effet, ce samedi, le club de la capitale a réussi à conserver sa couronne en remportant la Ligue des Champions face à Arsenal, réalisant ainsi le back-to-back. Mais voilà qu’on ne veut pas en rester là du côté de Paris, qui vise désormais le three peat et une nouvelle Ligue des Champions la saison prochaine. Pour cela, le PSG aura besoin de renforts lors du mercato estival et Luis Enrique le sait bien. « C’est un autre chapitre. On va suivre notre ligne de conduite. On n’a pas besoin de beaucoup de joueurs parce qu’il est très dur d’intégrer le PSG. On va travailler sur le futur mais il n’y a aucune urgence. On aura besoin de nouveaux joueurs pour avoir d’autres options mais nous avons déjà un très bon effectif. On va y aller piano piano », a fait savoir l’entraineur parisien après le sacre européen.

5 nouveaux joueurs attendus au PSG Cet été, il faut donc s’attendre à du mouvement du côté du PSG dans le sens des arrivées. Quelles seront les nouvelles têtes au sein de l’effectif de Luis Enrique ? A en croire les informations de L’Equipe, il faudrait d’ores et déjà s’attendre à 5 arrivées, le club de la capitale ayant prévu le recrutement d’un défenseur central pouvait jouer arrière droit, d’un latéral gauche pour seconder Nuno Mendes, d’un ailier droit et d’un attaquant, tandis qu’un jeune gardien serait également sur le point de signer au PSG.