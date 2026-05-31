Départ de Manchester City : Des retrouvailles avec Pep Guardiola ? La réponse de Gianluigi Donnarumma

Axel Cornic

Après 593 matchs toutes compétitions confondues et 20 titres, Pep Guardiola a décidé de mettre un terme à son aventure sur le banc de Manchester City. Une annonce qui a fait l’effet d’un tremblement de terre, avec l’un des entraineurs les plus talentueux de sa génération qui se retrouve désormais sur le marché.

C’est la question que tout le monde se pose. Que va faire Pep Guardiola ? Le technicien espagnol a tout récemment quitté Manchester City et on parle déjà de la prochaine étape de sa carrière. Car à 55 ans il ne semble pas vouloir s’arrêter, même si certains évoquent une possible année sabbatique.

« Je n'ai pas abordé avec lui la possibilité de prendre la tête de l'équipe nationale » Un poste très prestigieux se présente déjà, puisque Pep Guardiola est annoncé parmi les grands favoris pour prendre le poste de sélectionneur de l’Italie. Présent en conférence de presse ce samedi, Gianluigi Donnarumma a été questionné sur les rumeurs de son ancien entraineur. « J'ai passé de bons moments avec Guardiola. Il a marqué l'histoire à Manchester City et j'espérais le voir continuer. Mais il a souhaité arrêter. Je n'ai pas abordé avec lui la possibilité de prendre la tête de l'équipe nationale. La décision ne me revient pas, mais au nouveau président (de la Fédération italienne de football) » a déclaré le capitaine de la Squadra Azzurra.