«Quand Neymar et Mbappé sont arrivés...» : Marquinhos a sauvé un ancien joueur du PSG !

Pendant plusieurs saisons, Julian Draxler a évolué dans l'ombre de Kylian Mbappé et de Neymar au PSG alors qu'il avait été recruté quelques mois avant leurs arrivées pour avoir un rôle phare dans l'animation offensive parisienne. Un déclassement difficile à vivre pour l'ancien ailier du club (2017-2023) qui a été bien soutenu par le désormais capitaine du club : Marquinhos.
Le samedi 30 mai, presque un an jour pour jour après le premier sacre du PSG en Ligue des champions contre l'Inter à Munich, Marquinhos avait une fois de plus rendez-vous avec l'histoire cette fois-ci à Budapest. Dans la Puskas Arena, le capitaine du Paris Saint-Germain jouait pour un deuxième succès tant pour lui que pour le club de la capitale. Brassard au bras depuis l'été 2020, soit sept ans après son arrivée, Marquinhos a marqué les esprits dans le vestiaire traversant les générations.
«Un père fier et un ami formidable pour tout le monde dans le vestiaire»
Depuis 2013, Marquinhos voit des joueurs venir et repartir. Ce fut le cas de Julian Draxler, Kylian Mbappé ou encore Neymar. Le premier cité lui a rendu un vibrant hommage dans les colonnes du Parisien samedi avant la finale de la Ligue des champions contre Arsenal. « C’est un immense honneur pour moi d’avoir partagé le terrain autant de fois avec Marquinhos. C’est le joueur avec lequel j’ai le plus joué en club pendant ma carrière ! C’est un grand professionnel, un défenseur solide et élégant, doté d’un grand cœur, aussi bien sur le terrain qu’en dehors. La première chose qui me vient à l’esprit quand je pense à lui, c’est l’homme lui-même. Un père fier et un ami formidable pour tout le monde dans le vestiaire ».
«Quand Neymar et Mbappé sont arrivés, j’ai dû me retrouver parfois sur le banc. C’est Marquinhos qui m’a toujours donné l’impression que l’équipe avait besoin de moi»
Quelques semaines après la traumatisante remontada vécue par le PSG à Barcelone le 8 mars 2017 (6-1), les dirigeants parisiens frappaient très fort sur le marché des transferts avec les signatures de Neymar et de Kylian Mbappé pour 402M€. Arrivé six mois plus tôt, Julian Draxler voyait ainsi son statut changer au Paris Saint-Germain. Et lors des moments de doutes, c'est Marquinhos qui est venu à son secours. « Dès son plus jeune âge, il a su prendre soin du groupe. Il ne pense qu’aux autres. Quand Neymar et Mbappé sont arrivés, j’ai dû changer de poste ou me retrouver parfois sur le banc. C’est Marquinhos qui m’a toujours donné l’impression que l’équipe avait besoin de moi et que j’étais un crack (pour reprendre ses propres mots). Une fois, on lui a même demandé quel joueur de l’équipe l’impressionnait le plus et il a cité mon nom. Ça m’avait fait vraiment plaisir ! ».