«Quand Neymar et Mbappé sont arrivés...» : Marquinhos a sauvé un ancien joueur du PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Pendant plusieurs saisons, Julian Draxler a évolué dans l'ombre de Kylian Mbappé et de Neymar au PSG alors qu'il avait été recruté quelques mois avant leurs arrivées pour avoir un rôle phare dans l'animation offensive parisienne. Un déclassement difficile à vivre pour l'ancien ailier du club (2017-2023) qui a été bien soutenu par le désormais capitaine du club : Marquinhos.

Le samedi 30 mai, presque un an jour pour jour après le premier sacre du PSG en Ligue des champions contre l'Inter à Munich, Marquinhos avait une fois de plus rendez-vous avec l'histoire cette fois-ci à Budapest. Dans la Puskas Arena, le capitaine du Paris Saint-Germain jouait pour un deuxième succès tant pour lui que pour le club de la capitale. Brassard au bras depuis l'été 2020, soit sept ans après son arrivée, Marquinhos a marqué les esprits dans le vestiaire traversant les générations.

«Un père fier et un ami formidable pour tout le monde dans le vestiaire» Depuis 2013, Marquinhos voit des joueurs venir et repartir. Ce fut le cas de Julian Draxler, Kylian Mbappé ou encore Neymar. Le premier cité lui a rendu un vibrant hommage dans les colonnes du Parisien samedi avant la finale de la Ligue des champions contre Arsenal. « C’est un immense honneur pour moi d’avoir partagé le terrain autant de fois avec Marquinhos. C’est le joueur avec lequel j’ai le plus joué en club pendant ma carrière ! C’est un grand professionnel, un défenseur solide et élégant, doté d’un grand cœur, aussi bien sur le terrain qu’en dehors. La première chose qui me vient à l’esprit quand je pense à lui, c’est l’homme lui-même. Un père fier et un ami formidable pour tout le monde dans le vestiaire ».