Le PSG va toucher le jackpot grâce à la Ligue des Champions, voilà les chiffres !

Amadou Diawara

Ce samedi, le PSG de Luis Enrique affronte Arsenal en Ligue des Champions. Grâce à son parcours en C1, le club de la capitale est déjà assuré d'encaisser un chèque d'environ 139,4M€. Et en cas de deuxième sacre en deux ans, le PSG empocherait près de 150M€ au total.

Le 31 mai 2025, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi est entré dans l'histoire. En effet, le club de la capitale a remporté sa toute première Ligue des Champions, ayant écrasé l'Inter en finale à l'Allianz Arena de Munich (5-0). Grâce à une nouvelle épopée cette saison, le PSG pourrait soulever une nouvelle Coupe aux Grandes Oreilles ce samedi.

Ligue des Champions : Le PSG va toucher 139,4M€ minimum Tombeur de l'AS Monaco, Chelsea, Liverpool et du Bayern, le PSG a validé son ticket pour la finale de la Ligue des Champions. La deuxième de suite. La bande à Ousmane Dembélé a donc rendez-vous avec Arsenal ce samedi, et ce, au Stade Ferenc-Puskás de Budapest. Quoi qu'il arrive, le PSG va toucher le pactole grâce à son parcours en Ligue des Champions.