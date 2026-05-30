Le PSG va toucher le jackpot grâce à la Ligue des Champions, voilà les chiffres !

Ce samedi, le PSG de Luis Enrique affronte Arsenal en Ligue des Champions. Grâce à son parcours en C1, le club de la capitale est déjà assuré d'encaisser un chèque d'environ 139,4M€. Et en cas de deuxième sacre en deux ans, le PSG empocherait près de 150M€ au total.
Le 31 mai 2025, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi est entré dans l'histoire. En effet, le club de la capitale a remporté sa toute première Ligue des Champions, ayant écrasé l'Inter en finale à l'Allianz Arena de Munich (5-0). Grâce à une nouvelle épopée cette saison, le PSG pourrait soulever une nouvelle Coupe aux Grandes Oreilles ce samedi.
Ligue des Champions : Le PSG va toucher 139,4M€ minimum
Tombeur de l'AS Monaco, Chelsea, Liverpool et du Bayern, le PSG a validé son ticket pour la finale de la Ligue des Champions. La deuxième de suite. La bande à Ousmane Dembélé a donc rendez-vous avec Arsenal ce samedi, et ce, au Stade Ferenc-Puskás de Budapest. Quoi qu'il arrive, le PSG va toucher le pactole grâce à son parcours en Ligue des Champions.
PSG : Un pactole de 150M€ en cas de sacre
Selon les informations de L'Equipe, le PSG est déjà assuré de recevoir un virement d'environ 139,4M€ de la part de l'UEFA. Finalistes de la Ligue des Champions, les Parisiens vont toucher 34M€ de droits TV et marketing, 11M€ pour le coefficient UEFA du club sur les 10 dernières années, 18,62M€ de prime de participation, 18,4M€ environ pour les performances et le classement en saison régulière, 11M€ pour la qualification en huitièmes de finale, 12,5M€ pour celle en quart, 15M€ pour le dernier carré, et 18,5M€ pour la finale. Et en cas de nouveau sacre ce samedi à Budapest, le PSG aura deux nouvelles primes : 6,5M€ pour le titre et 4 M€ pour la participation à la Super Coupe de l'UEFA contre le vainqueur de la Ligue Europa, programmée au mois d'aout. Au total, le jackpot du club basé au Parc des Princes pourrait atteindre les 150M€, et ce, sans compter les revenus de billetterie, soit 10M€ par match à domicile.