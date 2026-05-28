PSG, Nasser Al-Khelaïfi… Jérôme Rothen répond à certaines accusations

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ancien joueur du PSG, Jérôme Rothen est aujourd’hui à la tête de sa propre émission sur RMC, Rothen s’enflamme. Compte tenu de ses liens avec le club de la capitale, il dit généralement énormément de bien de celui-ci à la radio ainsi que de Nasser Al-Khelaïfi. C’est ainsi que certains ont accusé Rothen d’être un relais médiatique du président du PSG. Le principal intéressé a répondu sur le sujet.

Chaque jour de la semaine, de 18h à 20h, on peut retrouver Jérôme Rothen sur RMC. En effet, l’ancien joueur de football est aujourd’hui à la tête de son émission à la radio, Rothen s’enflamme. Au micro de celle-ci, celui qui a porté les maillots du PSG et de Monaco n’hésite pas à dire ce qu’il pense et quand il s’agit de parler du club de la capitale, c’est souvent pour en dire du bien, au même titre que pour Nasser Al-Khelaïfi.

Jérôme Rothen dithyrambique envers Nasser Al-Khelaïfi Interrogé par L’Equipe, Jérôme Rothen a d’ailleurs encore dit tout le bien qu’il pensait de Nasser Al-Khelaïfi. « Je suis plus PSG époque Denisot ou sous l’ère Nasser ? Je vais dire sous l’air Nasser. Il s’est donné les moyens de faire une équipe de fou pour essayer de gagner la plus belle des compétitions. Ça a mis le temps, il y a eu beaucoup de critiques. Je trouve qu’il a fait des conneries aussi en empilant les stars, en oubliant que le football était avant tout un sport collectif et qu’il fallait faire régner au sein du vestiaire une ambiance particulière pour pouvoir gagner », a-t-il confié concernant le président du PSG.