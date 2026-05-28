OM : À peine arrivé, Grégory Lorenzi révèle déjà ses plans pour le mercato estival

Alors que sa nomination en tant que directeur sportif a été officialisée ce jeudi soir, Grégory Lorenzi s’est confié auprès de L’Équipe sur la mission qui l’attend à l’OM. Le Corse âgé de 42 ans a donné sa ligne directrice pour le mercato à venir, lui qui estime que le club va devoir « être un petit peu plus inventif dans le recrutement. »
La nouvelle a été confirmée ce jeudi soir : Grégory Lorenzi est bel et bien le nouveau directeur sportif de l’OM. Dans un communiqué, le club a officialisé la nomination de celui qui a occupé les mêmes fonctions à Brest ces dix dernières années. À peine arrivé, il s’est exprimé auprès de L’Équipe pour évoquer sa mission et le mercato à venir, confirmant qu’un départ de Mason Greenwood est plus que jamais d’actualité.
« Je ne vais pas faire du Brest à Marseille »
« L'OM est un club historique, très spécial, très populaire, très excitant. À nous de trouver le meilleur équilibre entre le projet sportif et notre réalité économique. Tous les clubs veulent réduire les coûts. Mais quand on est l'OM, on a aussi l'ambition de gagner des matches, de rendre fière une ville, d'être compétitif. L'objectif est de retrouver de la sérénité et de la stabilité. J'ai à bâtir une nouvelle équipe pour recréer une synergie, un groupe, un état d'esprit », a déclaré Grégory Lorenzi, qui a signé un CDI, mais n’a demandé aucune garantie à l’OM. « Si on n'est pas capable de savoir que ça peut s'arrêter quand les résultats ne sont pas là, on ne vient pas à l'OM ou on ne va pas dans un club qui a de l'ambition. Sinon, je serais resté dans un club avec moins de moyens, moins de contraintes, moins de pression, et j'aurais eu ma tranquillité. Si on a fait appel à moi, c'est pour essayer de faire ce que je fais, sans changer ma nature. Mais c'est aussi à moi de m'adapter à un contexte qui est complètement différent. Je ne vais pas faire du Brest à Marseille. »
« Il va falloir être un petit peu plus inventif dans le recrutement »
Grégory Lorenzi va devoir composer avec un contexte économique peu favorable, l’OM ayant besoin de vendre afin de valider son passage devant la DNCG, même si, selon plusieurs proches du dossier, le club devrait difficilement échapper à un encadrement de sa masse salariale. « Il va falloir être un petit peu plus inventif dans le recrutement. Je privilégie le collectif. Il va falloir réussir à aller chercher des joueurs capables de créer une connexion, une identité. Des joueurs qui vont se battre sur le terrain, et auxquels les supporters vont pouvoir s'identifier, en incluant aussi le centre de formation, avec quelques jeunes qui émergent pour les développer et éventuellement avoir des retours sur investissement à plus long terme », a ajouté Grégory Lorenzi.