OM : À peine arrivé, Grégory Lorenzi révèle déjà ses plans pour le mercato estival

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que sa nomination en tant que directeur sportif a été officialisée ce jeudi soir, Grégory Lorenzi s’est confié auprès de L’Équipe sur la mission qui l’attend à l’OM. Le Corse âgé de 42 ans a donné sa ligne directrice pour le mercato à venir, lui qui estime que le club va devoir « être un petit peu plus inventif dans le recrutement. »

La nouvelle a été confirmée ce jeudi soir : Grégory Lorenzi est bel et bien le nouveau directeur sportif de l’OM. Dans un communiqué, le club a officialisé la nomination de celui qui a occupé les mêmes fonctions à Brest ces dix dernières années. À peine arrivé, il s’est exprimé auprès de L’Équipe pour évoquer sa mission et le mercato à venir, confirmant qu’un départ de Mason Greenwood est plus que jamais d’actualité.

« Je ne vais pas faire du Brest à Marseille » « L'OM est un club historique, très spécial, très populaire, très excitant. À nous de trouver le meilleur équilibre entre le projet sportif et notre réalité économique. Tous les clubs veulent réduire les coûts. Mais quand on est l'OM, on a aussi l'ambition de gagner des matches, de rendre fière une ville, d'être compétitif. L'objectif est de retrouver de la sérénité et de la stabilité. J'ai à bâtir une nouvelle équipe pour recréer une synergie, un groupe, un état d'esprit », a déclaré Grégory Lorenzi, qui a signé un CDI, mais n’a demandé aucune garantie à l’OM. « Si on n'est pas capable de savoir que ça peut s'arrêter quand les résultats ne sont pas là, on ne vient pas à l'OM ou on ne va pas dans un club qui a de l'ambition. Sinon, je serais resté dans un club avec moins de moyens, moins de contraintes, moins de pression, et j'aurais eu ma tranquillité. Si on a fait appel à moi, c'est pour essayer de faire ce que je fais, sans changer ma nature. Mais c'est aussi à moi de m'adapter à un contexte qui est complètement différent. Je ne vais pas faire du Brest à Marseille. »