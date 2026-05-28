PSG - Arsenal : L'hommage de Thierry Henry à Luis Enrique avant la finale de la Ligue des champions

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Thierry Henry est bien parti pour vivre une soirée aux multiples rebondissements lorsqu'il couvrira pour CBS Sports la finale de la Ligue des champions entre le PSG et son club de coeur : Arsenal. L'ex-buteur des Gunners est passé aux aveux pendant un entretien avec Eurosport, mais n'a pas manqué de rendre un bel hommage au chef d'orchestre du Paris Saint-Germain : Luis Enrique.

Luis Enrique est à un match de graver un peu plus son nom dans la panthéon de l'histoire du PSG. Sur le point de boucler sa troisième saison sur le banc de touche de l'équipe parisienne, le coach espagnol pourrait conserver son titre de champion d'Europe en cas de succès en finale de Ligue des champions face à Arsenal samedi. Sa philosophie de jeu et l'image dégagée par ce Paris Saint-Germain impressionnent les observateurs à l'instar de Thierry Henry.

«C'est une équipe très agréable à regarder» L'ancien attaquant d'Arsenal (1999-2007) a deux nouvelles casquettes depuis la fin de sa carrière en 2014 : entraîneur et consultant. C'est en sa qualité de consultant qu'il prendra part à la finale de C1 opposant le PSG aux Gunners samedi soir sur CBS Sports. Un moment spécial pour ce grand fan d'Arsenal, voire « horrible » pour les nerfs comme il l'a assuré au journaliste Maxime Aubin en interview pour Eurosport. Interrogé sur la place qu'occuperait le Paris Saint-Germain dans l'histoire du football si jamais il venait à remporter la Ligue des champions à nouveau, Henry a refusé d'entrer dans le jeu des comparaisons. « Le PSG, tenant du titre au jeu spectaculaire, pourrait-il prétendre au statut de plus grand club européen de l'histoire en cas de nouveau sacre ? Je ne comprends pas pourquoi les gens aiment tant comparer et chercher le plus grand parmi les grands. Ce sur quoi je serais d'accord, c'est que c'est une équipe très agréable à regarder, très compétitive dans les deux phases de jeu. C'était difficile pour eux en cours de saison, ils avaient beaucoup de blessés et une régularité difficile à trouver ».