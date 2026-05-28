Transfert de Mason Greenwood : Nouveau directeur sportif de l’OM, Grégory Lorenzi fait une première annonce

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ça y est, l’OM tient officiellement son nouveau directeur sportif. A la recherche d’un remplaçant à Medhi Benatia, le club phocéen a annoncé ce jeudi l’arrivée de Grégory Lorenzi. Ce dernier sera donc aux commandes du mercato estival olympien avec de nombreux dossiers à régler. Celui de Mason Greenwood est en notamment un. Quid de l’Anglais ? Lorenzi a fait une première annonce concernant le numéro 10 de l’OM.

Après Stéphane Richard comme président, l’OM a annoncé son nouveau directeur sportif. Devant remplacer Medhi Benatia, le club phocéen a décidé de faire confiance à Grégory Lorenzi, initialement en partance pour l’OGC Nice. Après Brest, le voilà donc aux commandes du projet marseillais qu’il faut totalement rebâtir. Avec le mercato estival à venir, Lorenzi a énormément de pain sur le plan à l’OM à commencer notamment par le cas Mason Greenwood à résoudre.

Un avenir loin de l’OM pour Mason Greenwood ? Venant d’achever sa deuxième saison sous le maillot de l’OM, Mason Greenwood n’est pas certain d’en disputer une troisième. En effet, s’il a été expliqué que l’Anglais se verrait bien rester sur la Canebière, ça pourrait ne pas être possible pour des raisons financières. Pas qualifié pour la Ligue es Champions, l’OM doit faire rentrer de l’argent pour compenser les pertes et Mason Greenwood étant l’une des grosses valeurs marchandes de l’effectif d’Habib Beye, sa vente pourrait permettre à la direction marseillaise de respirer un peu mieux.