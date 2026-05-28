OM : Une très mauvaise nouvelle se confirme pour le mercato ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dans une situation financière très délicate, l’OM espère réussir à boucler plusieurs ventes au cours du mois de juin afin d’équilibrer ses comptes. Le club a d’ailleurs obtenu le décalage de son audition devant la DNCG, mais la tendance est tout de même à un encadrement de la masse salariale la saison prochaine.

Comme expliqué par Florent Germain, l’OM doit vendre entre 50 et 60M€ d’ici à la fin du mois de juin afin de combler une partie de son déficit, qui devrait se situer aux alentours des 100M€. « Et le reste, il faudra que Frank McCourt mette encore au pot, qu’il y ait un apport de l’actionnaire, parce qu’il y a une vraie menace de la DNCG. Ça peut être un encadrement de la masse salariale au minimum, voire une interdiction de recrutement, donc Marseille joue gros », déclarait le journaliste de RMC la semaine dernière dans le Super Moscato Show.

L’OM a décalé son audience devant la DNCG D’après les informations de L’Équipe, l’OM a justement demandé à la DNCG de décaler son audition plutôt vers la fin du mois de juin, afin de lui laisser un peu de temps afin de boucler quelques ventes, ce que l'instance a accepté. « Ce ne sera pas simple en période de Coupe de monde, mais il est logique de procéder ainsi plutôt que de se prendre une sanction, de faire appel et de revenir pour une seconde audition », a-t-on expliqué dans les hautes sphères du club. Marseille est aussi dans l’attente du verdict de l’UEFA concernant des manquements relatifs au fair-play financier et à des accords passés entre les deux parties. Une réponse qui devrait arriver au cours du mois de juin.