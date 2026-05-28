PSG - Arsenal - «Ça va être une soirée horrible» : Thierry Henry se prépare au pire...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le grand jour arrive. Quel que soit le verdict de cette finale de Ligue des champions entre le PSG et Arsenal ce samedi 30 mai, elle sera historique. Dans le premier cas de figure, le Paris Saint-Germain conserverait son titre et serait le premier club depuis le Real Madrid en 2017 à signer un back-to-back. Et dans l'autre, Arsenal célébrerait sa première victoire finale en C1 après un échec en 2006 qu'a connu Thierry Henry. Supporter invétéré des Gunners et consultant pour CBS Sports qui couvrira cette finale, Henry s'apprête à vivre un calvaire émotionnellement parlant.

Thierry Henry a porté les couleurs d'Arsenal entre 1999 et 2007. Au cours de ses 8 saisons passées dans le nord de Londres, le meilleur buteur de l'histoire du club anglais s'est régulièrement toujours battu pour le titre (228 buts). Que ce soit en 2000, 2001, 2003, 2005, il a terminé à la deuxième place du classement de Premier League en raflant les trophées en 2002 et 2004. Pour ce qui est de la Ligue des champions, c'est un souvenir amer qui l'habite encore puisque la seule finale disputée sous les couleurs d'Arsenal s'est soldée par une défaite en 2006 contre le FC Barcelone (1-2).

«D'habitude, quand je me rends à des finales de Ligue des Champions, mon équipe n'y est pas» Amoureux d'Arsenal qu'il qualifie encore aujourd'hui de son club sur les plateaux télévisés en sa qualité de consultant sur Sky Sports et CBS Sports, Thierry Henry a livré un constat lourd de sens sur la finale de Ligue des champions opposant le PSG aux Gunners le 30 mai prochain à Budapest. « Je n'ai pas peur de dire que ça va être une soirée horrible pour moi. D'habitude, quand je me rends à des finales de Ligue des Champions, mon équipe n'y est pas. Je suis très détendu, peu importe ce qu'il se passe, je fais mon travail, je regarde le match normalement, sans arrière-pensée ».