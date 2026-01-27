Equipe de France : Il se dispute avec Zidane, c'est terminé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Pour gagner une compétition comme la Coupe du monde ou l'Euro qui nécessite une vie de groupe d'un mois avec une atmosphère saine comme Didier Deschamps l'a avancé à plusieurs reprises au moment de justifier les listes de joueurs sélectionnés, le patron de l'équipe de France est amené à faire des choix. Le retour de Zinedine Zidane chez les Bleus en marge de la Coupe du monde 2006 aurait débouché sur l'absence d'un international français de l'époque qui a raconté cette déception à la radio.

Il revient. Voici ce qu'on pouvait lire sur la Une de L'Equipe à l'été 2005 seulement un an après l'annonce de la retraite internationale de Zinedine Zidane dans la foulée de l'élimination à l'Euro 2004 face à la Grèce en quart de finale. A un an du coup d'envoi de la Coupe du monde qui s'est déroulée en Allemagne, Zidane réintégrait le groupe France aux côtés de Lilian Thuram et de Claude Makélélé.

«Ce n'était pas « Rothen ou Zizou»» Dès lors, l'horizon de Jérôme Rothen en équipe de France s'est obscurci selon les dires du principal intéressé. Et pas uniquement pour des raisons sportives. La genèse du problème remontait au printemps 2004 au cours du quart de finale de Ligue des champions entre l'AS Monaco et le Real Madrid. « Vous connaissez l'altercation, je l'ai raconté dans mon livre (ndlr Rothen raconte que Zidane l'a insulté pendant les quarts de finale de Ligue des champions en 2004 entre Monaco et le Real Madrid). Est-ce qu'il fallait que je touche à l'icône ou pas, mais ça faisait partie de ma vie. J'imagine que les gens ne peuvent pas s'en rendre compte et ceux qui sont avec Zizou, il n'y a pas de problème, aucune rivalité. Jamais je n'ai voulu être contre lui. Ce n'était pas « Rothen ou Zizou ». Il faudrait être complètement dingue pour penser comme ça ».