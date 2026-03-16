Mercato - PSG : Kylian Mbappé passe aux aveux après son départ, «je serais resté toute ma vie»

Alexis Brunet

Après l’AS Monaco et le PSG, Kylian Mbappé a décidé en 2024 de continuer sa carrière du côté du Real Madrid. Le départ de Paris de l’international français a fait beaucoup parler, mais il a révélé lors d’une interview qu’il aurait pu y rester toute sa vie. Toutefois, une raison bien précise a forcé l’attaquant à s’en aller.

Depuis l’été 2024, Kylian Mbappé fait les beaux jours du Real Madrid. Alors au PSG depuis 2017, le Français avait décidé de donner un nouvel élan à sa carrière. Après avoir résisté pendant plusieurs années aux avances madrilènes, l’attaquant acceptait enfin de rejoindre le club de ses rêves lorsqu’il était petit. Un départ de Paris qui a fait couler beaucoup d’encre, car le champion du monde était en fin de contrat et il n’a donc rien coûté à la Casa Blanca.

«La rage de fou malade» : Messi a écoeuré Mbappé, cette scène dévoilée au PSG https://t.co/KjLg7DbxnF — le10sport (@le10sport) March 15, 2026

« J’ai toujours dit que c'était le plus grand club de France » Quelques mois après son arrivée au Real Madrid, Kylian Mbappé avait répondu aux questions d’enfants handicapés dans l’émission beUNITED sur beINSPORTS. Le Français en avait profité pour parler de son histoire avec le PSG. « J’ai passé sept ans au PSG, c'était un honneur. Je ne pense pas l'avoir assez dit, ni montré, mais j'ai toujours été conscient d'où je suis et du grand club qu'est le PSG. J’ai toujours dit que c'était le plus grand club de France et l'un des meilleurs au monde. Je suis allé dans le plus grand club du monde (le Real). J'ai toujours dit que c'était le seul club pour lequel j'aurais quitté le PSG. »