PSG - Bradley Barcola : L’annonce qui confirme déjà son départ ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Barré par le trio Doué-Kvaratskhelia-Dembélé dans les grandes soirées de Ligue des Champions, Bradley Barcola pourrait bien quitter le PSG cet été. L'attaquant de l'équipe de France, qui figure sur les tablettes de Liverpool, semble avoir des envies d'ailleurs, et cette annonce d'un journaliste sur RTL confirme la tendance d'un départ du PSG pour Barcola.

Comme le10Sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Liverpool envisage très sérieusement de recruter Bradley Barcola (23 ans) cet été. Le club anglais apprécie le profil de l'attaquant du PSG depuis déjà plusieurs mois, et de son côté, l'ancien joueur de l'OL est également attiré par la perspective d'un transfert chez les Reds. Il faut dire que Barcola doit trop souvent se contenter d'un statut de remplaçant de luxe dans les grandes affiches de Ligue des Champions au PSG, puisque Luis Enrique a tendance à titulariser Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé sur le front de l'attaque.

« Il y a effectivement des interrogations » Sur les ondes de RTL, le journaliste Philippe Sanfourche a d'ailleurs confirmé la tendance d'un départ cet été pour Bradley Barcola : « Barcola va être le plus gros dossier en termes de départ ? Très clairement, il y a effectivement des interrogations de sa part. Le PSG a vraiment mis sur la table les propositions pour une prolongation de contrat. C’est vrai qu’on se pose des questions du côté de Barcola de savoir s’il faut insister pour être un peu plus présent dans la rotation », explique-t-il.