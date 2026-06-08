Nouvel entraîneur au Real Madrid : José Mourinho a déjà signé !

Pierrick Levallet

Après avoir côtoyé Carlo Ancelotti, Xabi Alonso et Alvaro Arbeloa, Kylian Mbappé va connaître un quatrième entraîneur au Real Madrid. Florentino Pérez a été réélu comme président du club madrilène, ce qui veut dire que José Mourinho va s’installer sur le banc merengue. Le coach portugais aurait d’ailleurs signé son contrat il y a déjà quelques temps.

Kylian Mbappé s’apprête à connaître un quatrième entraîneur au Real Madrid. Après Carlo Ancelotti et Xabi Alonso, Alvaro Arbeloa devrait être remplacé cet été. Florentino Pérez a été réélu comme président de la Casa Blanca, ce qui signifie que l’arrivée de José Mourinho est imminente. Le coach portugais va débarquer avec l’intention de remettre de l’ordre dans le vestiaire madrilène. Le technicien de Benfica aurait d’ailleurs signé son contrat chez les Merengue il y a un petit moment maintenant.

«C’est un contrat de 3 ans pour José Mourinho» « C’est un contrat de 3 ans pour José Mourinho au Real Madrid. Il a été signé il y a presque trois semaines » a ainsi révélé Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube. José Mourinho s’était déjà entendu avec Florentino Pérez pour son retour au Real Madrid avant même le résultat des élections présidentielles. Il ne manque désormais plus que l’annonce officielle pour rendre la chose réelle.