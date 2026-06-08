Polémique avec Kylian Mbappé : Thierry Henry s’agace, «arrêtez de croire tout ce que vous voyez sur internet»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Champion du monde 98, Thierry Henry est l’une des figures historiques de l’équipe de France. Reconverti entraîneur et consultant depuis la fin de sa carrière en 2014, l’ex-meilleur buteur de l’histoire des Bleus a une voix qui pèse dans les médias. Au point où il arrive que ses propos soient détournés voire fabriqués de toute pièce. Sur Instagram, il a poussé un coup de gueule à propos d’une polémique avec Kylian Mbappé.

En mars dernier, l’équipe de France effectuait une tournée en Amérique du nord pour y affronter le Brésil (2-1) et la Colombie (3-1). Deux matchs amicaux pour lesquels Didier Deschamps a aligné deux onze de départ bien différents afin de faire des tests à quelques semaines de l’entrée en lice des Bleus à la Coupe du monde contre le Sénégal le 16 juin prochain. Pour l’opposition face aux Colombiens, Kylian Mbappé et bien d’autres cadres de la sélection avaient débuté la rencontre sur le banc des remplaçants. Mbappé avait fini par entrer en jeu en récupérant le brassard de capitaine du bras de N’Golo Kanté après avoir missionné Rayan Cherki.

Thierry Henry victime d’une fausse déclaration orchestrée sur les réseaux sociaux Une séquence qui avait fait parler sur les réseaux sociaux jusqu’à Thierry Henry ? « J’ai vu une vidéo où il refuse de serrer la main de N’Golo Kanté… pour moi, c’est une ligne à ne pas franchir. Ta réputation en club a déjà pris un coup cette année. (…) Maintenant, tu crées des tensions avec celui qui est probablement le joueur le plus respectable et appréciable de cette génération ? (…) Les très bons joueurs sont respectés pour leurs trophées. Les légendes le sont pour la manière dont elles traitent les gens. Mbappé doit faire attention, parce qu’il est en train d’abîmer cette partie de l’équation ». Mais cette déclaration du champion du monde 98 est totalement fausse.