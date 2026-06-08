«Ça n’a pas été évident...» : Didier Deschamps révèle un moment difficile en équipe de France

A quelques semaines de son départ, Didier Deschamps a partagé ses souvenirs de ses quatorze années à la tête de l’équipe de France auprès de plusieurs quotidien régionaux. L’occasion pour lui de se souvenir de la cruelle élimination contre la Suisse en 2021.
Nommé à la tête de l’équipe de France en 2012, Didier Deschamps a tout connu durant ses quatorze années. Le futur ex-sélectionneur des Bleus a décroché le Graal lors de la Coupe du monde 2018 en Russie tout en menant ses joueurs jusqu’en finale de l’Euro 2016 et du Mondial 2022. Les déceptions ont donc été rares pour celui qui s’apprête à laisser sa place, mais un mauvais souvenir le hante encore.
« Le scénario ne doit pas nous arriver »
Interrogé par plusieurs quotidiens régionaux sur son souvenir le plus douloureux en équipe de France, Didier Deschamps est revenu l’élimination contre la Suisse lors de l’Euro en 2021. « C’est lié au résultat. Le scénario (3-3, 4-5 aux tirs au but contre la Suisse en 8es de finale après avoir mené 3-1) ne doit pas nous arriver, mais ça nous est arrivé car on n’a pas fait ce qu’il fallait », confie Deschamps, auprès de Sud-Ouest notamment.
« Après l’Euro 2021, ça n’a pas été évident »
« À l’Euro 2016, on était en finale, il y avait la possibilité de gagner un titre, qui aurait été le premier. C’était en France, mais je ne vais pas me plaindre. Ça nous a bien servis par la suite. Lors de la dernière Coupe du monde aussi, il y a eu des émotions, le scénario (3-3, 2-4 aux tirs au but contre l’Argentine). Malgré tout, vous êtes en finale. Je ne vais pas vivre de regrets. Sur le plan humain, si je suis encore là, c’est que ça n’a pas dû être si compliqué. Il peut y avoir des moments, non pas conflictuels, mais plus compliqués, poursuit le sélectionneur. Après l’Euro 2021, ça n’a pas été évident, même si on a bien relevé la tête en gagnant la Ligue des nations (en octobre 2021). Le seul moment dur, c’est la liste. Je fais des choix sportifs qui ont des conséquences humaines sur le joueur, mais aussi le papa, la maman, la femme, les enfants pour qui ça peut être très dur. C’est le moment le moins agréable de ma fonction mais c’est ma responsabilité et je l’assume. »