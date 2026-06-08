«Ça n’a pas été évident...» : Didier Deschamps révèle un moment difficile en équipe de France

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

A quelques semaines de son départ, Didier Deschamps a partagé ses souvenirs de ses quatorze années à la tête de l’équipe de France auprès de plusieurs quotidien régionaux. L’occasion pour lui de se souvenir de la cruelle élimination contre la Suisse en 2021.

Nommé à la tête de l’équipe de France en 2012, Didier Deschamps a tout connu durant ses quatorze années. Le futur ex-sélectionneur des Bleus a décroché le Graal lors de la Coupe du monde 2018 en Russie tout en menant ses joueurs jusqu’en finale de l’Euro 2016 et du Mondial 2022. Les déceptions ont donc été rares pour celui qui s’apprête à laisser sa place, mais un mauvais souvenir le hante encore.

« Le scénario ne doit pas nous arriver » Interrogé par plusieurs quotidiens régionaux sur son souvenir le plus douloureux en équipe de France, Didier Deschamps est revenu l’élimination contre la Suisse lors de l’Euro en 2021. « C’est lié au résultat. Le scénario (3-3, 4-5 aux tirs au but contre la Suisse en 8es de finale après avoir mené 3-1) ne doit pas nous arriver, mais ça nous est arrivé car on n’a pas fait ce qu’il fallait », confie Deschamps, auprès de Sud-Ouest notamment.