Rayan Cherki fait le buzz, Kylian Mbappé et les joueurs de l'équipe de France se moquent de lui !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La semaine prochaine, les choses sérieuses commenceront avec l'entrée en lice de l'équipe de France à la Coupe du monde face au Sénégal. En guise de préparation au Mondial, les Bleus affrontent l'Irlande du Nord ce lundi soir et se sont inclinés contre la Côte d'Ivoire jeudi dernier. L'occasion pour Cherki d'évoquer une photo devenue virale sur les réseaux au point où ses propres coéquipiers se sont moqués de lui.

Jeudi soir, l'équipe de France lançait sa préparation à la Coupe du monde avec un match amical à Nantes face à la Côte d'Ivoire. Une opposition qui a permis à Didier Deschamps de voir beaucoup de joueurs différents puisque le sélectionneur des Bleus et son collègue Emerse Faé s'étaient mis d'accord pour autoriser 10 changements. Les Eléphants, pourtant menés après un but marqué par Rayan Cherki en première période, ont su renverser la tendance grâce à des réalisations de Guéla Doué et d'Amad Diallo (2-1).

«J'étais à côté de Madame la ministre et je ne me voyais pas être au-dessus d'elle ou qu'on la voit moins que moi» Invité à s'exprimer sur le plateau d'après-match de TF1, Rayan Cherki a vu Thomas Mekhiche l'interroger sur sa pose aux côtés de la ministre des Sports Marina Ferrari lors de la photo prise quelques heures plus tôt à Clairefontaine. Cherki y apparaît crispé et plus petit puisqu'il s'est baissé afin de ne pas faire de l'ombre à la ministre selon ses explications. Une image qui a engendré des détournements avec Cherki devant des toilettes ou un arrêt de bus. « La meilleure, c'est sur les corners d'Arsenal. C'est une question de respect. J'étais à côté de Madame la ministre et je ne me voyais pas être au-dessus d'elle ou qu'on la voit moins que moi. Donc forcément, je me suis baissé un peu pour qu'on la voit un peu plus ».