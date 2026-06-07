Rayan Cherki met le feu avec ses propos : Didier Deschamps sort du silence !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Buteur lors du match amical face à la Côte d'Ivoire jeudi, Rayan Cherki a également fait parler de lui pour une tout autre raison. En effet, il a été interrogé à l'issue de la rencontre par TF1 et il a notamment évoqué la Coupe du monde à venir. Sa déclaration pleine de confiance n'a pas plu à tout le monde puisque le staff de Didier Deschamps a tiqué. Le sélectionneur des Bleus est revenu dessus.

Réputé pour son franc-parler, Rayan Cherki a provoqué une petite secousse sans le vouloir. En déclarant que les Bleus iront à la Coupe du monde « pour écraser tout le monde », il s'est illustré avec cette prise de parole qui ne correspond pas vraiment au tempérament du staff de Didier Deschamps. Le jeune attaquant a même été repris par rapport à cette déclaration.

Didier Deschamps veut rester prudent Comme toujours depuis sa prise de fonction, Didier Deschamps opte pour la prudence au moment d'aborder les grands rendez-vous. Le sélectionneur a une dernière mission à relever avec l'Equipe de France cette année et il y a des chances de voir un joli parcours. Mais il faut rester mesuré. « Quand il (Cherki) dit ça : "on n’est pas favoris, mais on va y aller pour écraser tout le monde", ce n’est pas pour dire qu’on est au-dessus de favoris, car ça voudrait dire qu’on est plus forts que tout le monde. Non non. C’est : "on va tout faire". Mais ça passera par là de toute façon, pour arriver tout en haut, il faudra battre tous ceux qui seront en face de nous. On connaît les trois premiers (Sénégal, Irak, Norvège), après, on ne sait pas. Mais restons concentrés sur les trois premiers » déclare Deschamps à M6.