Coupe du monde : Mbappé donne rendez-vous à Neymar avant qu'il ne soit trop tard...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé a été tout proche d'un back-to-back historique lors de ses deux premières Coupes du monde : un sacre et une finale perdue en 2022 au Qatar. De quoi lui permettre d'empiler les matchs et de s'être mesuré à quelques grands noms du ballon rond. Cependant, pas à Neymar ou encore Cristiano Ronaldo. Le capitaine de l'équipe de France aimerait remédier à cela lors du Mondial qui approche sur le continent américain (11 juin-19 juillet).

Le 16 juin prochain, l'équipe de France fera son entrée en lice à la Coupe du monde 2026 au MetLife Stadium où elle affrontera le Sénégal, vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations sur le terrain avant la décision de la CAF de décerner le trophée au Maroc en raison des évènements survenus pendant la finale de la CAN. Ce sera déjà la 3ème Coupe du monde disputée par Kylian Mbappé qui reste sur deux finales en autant de participations dont un sacre en 2018 en Russie.

«Le joueur que tu rêverais d'affronter en Coupe du monde ? J'ai affronté beaucoup de joueurs. Euh, Cristiano» Au cours des épopées du groupe entraîné par Didier Deschamps, Kylian Mbappé s'est mesuré à quelques stars du football mondial à l'instar de Lionel Messi, Luka Modric, Achraf Hakimi, Harry Kane ou encore Kevin de Bruyne pour ne citer qu'elles. Néanmoins, l'équipe de France n'a jamais croisé la route du Portugal de son idole de jeunesse Cristiano Ronaldo. La troisième participation sera la bonne ? « Le joueur que tu rêverais d'affronter en Coupe du monde ? J'ai affronté beaucoup de joueurs. Euh, Cristiano. Parce que ça va être sa dernière je pense ».