Equipe de France - Rayan Cherki : Deschamps doit-il en faire un titulaire pour la Coupe du monde ?

Si l’équipe de France s’est inclinée ce jeudi soir en match amical contre la Côte d’Ivoire (1-2), il y a toutefois eu quelques satisfactions. C’est notamment le cas de Rayan Cherki, titularisé en tant que numéro 10 par Didier Deschamps pour ce match. Buteur, le joueur de Manchester City a fait forte impression. Faut-il pour autant en faire un titulaire pour la Coupe du monde, lui qui est appelé à être remplaçant pour la compétition ?
Le 16 juin prochain, l’équipe de France lancera sa Coupe du monde avec une rencontre face au Sénégal. Sur le papier, Didier Deschamps devrait partir avec une attaque composée de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise et Bradley Barcola ou Désiré Doué. Rayan Cherki semble lui partir avec le statut de remplaçant. Mais les cartes peuvent-elles encore être rebattues ? Ce jeudi, avec son match face à la Côte d’Ivoire, malgré la défaite, le joueur de Manchester City a marqué de précieux. A tel point qu’aujourd’hui, ils sont nombreux à vouloir voir Cherki être titulaire dans l’attaque de l’équipe de France pour la Coupe du monde.
Quel rôle pour Cherki en équipe de France ?
Rayan Cherki peut-il se faire une place au milieu de Kylian Mbappé, Michael Olise et Ousmane Dembélé ? Le dernier mot reviendra bien évidemment à Didier Deschamps. Mais voilà qu’en attendant le choix du sélectionneur de l’équipe de France, certains espèrent l’influencer. Ça a notamment été le cas de Youri Djorkaeff. Conquis par ce qu’il a vu de Cherki face à la Côte d’Ivoire, le champion du monde 98 a confié : « Cherki ça fait un moment que je le suis, il n'est pas très loin de chez moi, de la banlieue lyonnaise, on est pratiquement voisins. Il a pris une autre dimension, ce qui lui manquait aussi, c'était la performance en Équipe de France ! Il a démontré jeudi qu’il avait l’étoffe pour débuter et prendre des responsabilités, c’est un atout supplémentaire. Est-ce qu’il va débuter ? Tactiquement on verra, mais en tout cas il a prouvé qu'il avait le niveau et qu'il voulait aussi s’imposer ».
Un casse-tête pour l’attaque des Bleus ?
Une autre question sera également de savoir à quel poste faire jouer Rayan Cherki s’il est titulaire. Tandis que la pointe de l’attaque de l’équipe de France devrait être occupée par Kylian Mbappé, ça laisse donc 3 places derrière pour le joueur de Manchester City : ailier gauche, numéro 10, ailier droit. Le fait est qu’il faut également compter Michael Olise et Ousmane Dembélé. Alors que les joueurs du Bayern Munich et du PSG sont préssentis pour occuper le rôle de meneur de jeu et celui dans le couloir droit, ne reste plus que l’aile gauche. Mais là, la concurrence s’annonce rude avec Bradley Barcola ou encore Désiré Doué.
Alors, Didier Deschamps doit-il titulariser Rayan Cherki à la Coupe du monde ?