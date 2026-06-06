Equipe de France - Rayan Cherki : Deschamps doit-il en faire un titulaire pour la Coupe du monde ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si l’équipe de France s’est inclinée ce jeudi soir en match amical contre la Côte d’Ivoire (1-2), il y a toutefois eu quelques satisfactions. C’est notamment le cas de Rayan Cherki, titularisé en tant que numéro 10 par Didier Deschamps pour ce match. Buteur, le joueur de Manchester City a fait forte impression. Faut-il pour autant en faire un titulaire pour la Coupe du monde, lui qui est appelé à être remplaçant pour la compétition ?

Le 16 juin prochain, l’équipe de France lancera sa Coupe du monde avec une rencontre face au Sénégal. Sur le papier, Didier Deschamps devrait partir avec une attaque composée de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise et Bradley Barcola ou Désiré Doué. Rayan Cherki semble lui partir avec le statut de remplaçant. Mais les cartes peuvent-elles encore être rebattues ? Ce jeudi, avec son match face à la Côte d’Ivoire, malgré la défaite, le joueur de Manchester City a marqué de précieux. A tel point qu’aujourd’hui, ils sont nombreux à vouloir voir Cherki être titulaire dans l’attaque de l’équipe de France pour la Coupe du monde.

Quel rôle pour Cherki en équipe de France ? Rayan Cherki peut-il se faire une place au milieu de Kylian Mbappé, Michael Olise et Ousmane Dembélé ? Le dernier mot reviendra bien évidemment à Didier Deschamps. Mais voilà qu’en attendant le choix du sélectionneur de l’équipe de France, certains espèrent l’influencer. Ça a notamment été le cas de Youri Djorkaeff. Conquis par ce qu’il a vu de Cherki face à la Côte d’Ivoire, le champion du monde 98 a confié : « Cherki ça fait un moment que je le suis, il n'est pas très loin de chez moi, de la banlieue lyonnaise, on est pratiquement voisins. Il a pris une autre dimension, ce qui lui manquait aussi, c'était la performance en Équipe de France ! Il a démontré jeudi qu’il avait l’étoffe pour débuter et prendre des responsabilités, c’est un atout supplémentaire. Est-ce qu’il va débuter ? Tactiquement on verra, mais en tout cas il a prouvé qu'il avait le niveau et qu'il voulait aussi s’imposer ».