Equipe de France : Un journaliste répond à la polémique naissante entre Mbappé et Kanté

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce jeudi soir, l’équipe de France disputait un match amical face à la Côte d’ivoire pour sa préparation à la Coupe du monde. Alors que ça s’est soldé par une défaite des Bleus, voilà que les réseaux sociaux se sont enflammés suite à une séquence diffusée à la télévision entre Kylian Mbappé et N’Golo Kanté. Alors que certains y ont vu le signe de tensions entre les deux, un journaliste a mis les choses au point.

Pour l’équipe de France, la préparation à la Coupe du monde a donc débuté ce jeudi par une défaite. Opposés à la Côte d’Ivoire, les Bleus se sont inclinés (1-2). Et voilà qu’en marge de cette rencontre, des images n’ont pas échappé à certains. A quelques minutes du coup d’envoi, alors que les joueurs de l’équipe de France sortaient du vestiaire, on a notamment pu voir N’Golo Kanté taper dans la main de ses coéquipiers, mais sauf qu’au moment de saluer Kylian Mbappé, les deux joueurs se sont ignorés. Il n’en fallait pas plus pour que des théories naissent à propos de tensions entre les deux coéquipiers en équipe de France.

« N’importe quoi » Rapidement, cette séquence entre Kylian Mbappé et N’Golo Kanté diffusée à la télévision a fait le tour des réseaux sociaux. Etait-ce réellement le signe de tensions entre les deux joueurs de l’équipe de France ? La réponse est non si l’on en croit le journaliste de TF1, Saber Desfarges. En effet, ce dernier a pris la parole sur X pour répondre à cette séquence qui fait parler, lâchant : « N’importe quoi ».