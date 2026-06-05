Equipe de France : Un journaliste répond à la polémique naissante entre Mbappé et Kanté

Ce jeudi soir, l’équipe de France disputait un match amical face à la Côte d’ivoire pour sa préparation à la Coupe du monde. Alors que ça s’est soldé par une défaite des Bleus, voilà que les réseaux sociaux se sont enflammés suite à une séquence diffusée à la télévision entre Kylian Mbappé et N’Golo Kanté. Alors que certains y ont vu le signe de tensions entre les deux, un journaliste a mis les choses au point.
Pour l’équipe de France, la préparation à la Coupe du monde a donc débuté ce jeudi par une défaite. Opposés à la Côte d’Ivoire, les Bleus se sont inclinés (1-2). Et voilà qu’en marge de cette rencontre, des images n’ont pas échappé à certains. A quelques minutes du coup d’envoi, alors que les joueurs de l’équipe de France sortaient du vestiaire, on a notamment pu voir N’Golo Kanté taper dans la main de ses coéquipiers, mais sauf qu’au moment de saluer Kylian Mbappé, les deux joueurs se sont ignorés. Il n’en fallait pas plus pour que des théories naissent à propos de tensions entre les deux coéquipiers en équipe de France.
« N’importe quoi »
Rapidement, cette séquence entre Kylian Mbappé et N’Golo Kanté diffusée à la télévision a fait le tour des réseaux sociaux. Etait-ce réellement le signe de tensions entre les deux joueurs de l’équipe de France ? La réponse est non si l’on en croit le journaliste de TF1, Saber Desfarges. En effet, ce dernier a pris la parole sur X pour répondre à cette séquence qui fait parler, lâchant : « N’importe quoi ».
Une nouvelle polémique après l’histoire du brassard
Ce n’est pas la première fois qu’une histoire entre Kylian Mbappé et N’Golo Kanté anime les réseaux sociaux. En effet, il y a quelques semaines de cela, lors du match amical entre l’équipe de France et la Colombie, un autre moment avait été largement commenté. Titulaire au coup d’envoi, le milieu de terrain avait le brassard de capitaine, mais voilà qu’au moment de la rentrée du Madrilène, celui-ci a demandé à le récupérer. Un comportement qui avait alors fait beaucoup parler…