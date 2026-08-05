Une signature très importante se prépare chez Decathlon-CMA CGM pour aider Paul Seixas à gagner le Tour de France 2027

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'un des objectifs majeurs de la Decathlon-CMA CGM cet été sera de construire une équipe en mesure d'épauler au mieux Paul Seixas dans sa quête de victoire sur le Tour de France 2027. Dans cette optique, la prolongation d'Aurélien Paret-Peintre serait un très bonne voie. Une excellente nouvelle pour l'équipe française.

Quatrième du Tour de France, Paul Seixas a répondu aux attentes pour sa première participation à la Grande Boucle. Alors qu'il découvrait l'exigence d'une course de trois semaines, le Français aura été jusqu'au bout dans la bataille pour le podium et le Maillot Blanc face à Isaac Del Toro. Mais à 19 ans, Paul Seixas a confirmé tout son talent et se place bien comme l'un des phénomènes du cyclisme mondial. Désormais, ses ambitions vont grandir et il aspire à devenir l'un des prétendants au Maillot Jaune lors du Tour de France 2027. Pour cela, il faudra qu'il soit encore très bien accompagné par une équipe Decathlon-CMA CGM qui a été l'une des bonnes surprises de cette édition dans le sillage d'un Nicolas Prodhomme qui a même impressionné Tadej Pogacar qui le surnommait même Marco Pantani grâce à ses qualités de grimpeur.

Vers une prolongation d'Aurélien Paret-Peintre Mais un autre coureur a été très important aux côtés de Paul Seixas, à savoir Aurélien Paret-Peintre. Excellent grimpeur, il était, avec Nicolas Prodhomme et Matthew Riccitello, l'un des lieutenants du leader de la Decathlon-CMA CGM durant le Tour de France 2026. Et cela tombe bien puisqu'Aurélien Paret-Peintre devrait rester fidèle à son équipe de toujours. Selon les informations de L'EQUIPE, le Français devrait prolonger jusqu'en 2029 avec l'équipe qui l'a lancé en professionnel en 2018. Une excellente nouvelle pour Paul Seixas qui va conserver à ses côtés l'un de ses coéquipiers les plus importantes. C'est également la preuve des ambition de l'équipe Decathlon-CMA CGM qui souhaite garder ses meilleurs éléments. C'est ainsi qu'avant le Tour de France, la prolongation de Nicolas Prodhomme jusqu'en 2028 avait déjà été annoncée, tandis que Matthew Riccitello, recruté en 2025, a également un contrat qui court sur les deux prochaines saisons.

Decathlon attend entre «quatre ou cinq recrues» Mais l'équipe française ne compte pas simplement miser sur l'effectif en place et va forcément se renforcer. « On va avoir quatre ou cinq nouvelles recrues qu’on va annoncer à la rentrée de septembre. En tout cas, on a identifié les composants et l’évolution que l’équipe aura. Parce qu’aujourd’hui, une équipe se construit avec beaucoup d’équipiers. Et pas que sur le Tour de France. En tout cas, je le répète, la conviction que Paul doit avoir, et que nous avons déjà, c’est que c’est avec nous qu’il va gagner », confiait même Dominique Serieys, le patron de Decathlon-CMA CGM, auprès du Parisien. D'ailleurs, trois premiers renforts seraient même actés en coulisses. Et non des moindres. Il s'agit en effet de Pavel Sivakov (UAE Emirates-XRG), Ben O'Connor (Jayco AlUla) et Laurens De Plus (Netcompany Ineos). Trois coureurs qui ont tous déjà terminé dans le Top 10 d'un grand Tour ce qui en fait des renforts de poids pour Paul Seixas.