Après le Tour de France, l'équipe Decathlon-CMA CGM prépare du lourd pour conserver Paul Seixas : «On va avoir quatre ou cinq nouvelles recrues»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pour son premier Tour de France, Paul Seixas n'a pas déçu. En effet, le prodige français a terminé à la quatrième place en restant à la lutte pour le podium et le maillot blanc jusqu'au bout. Désormais, les interrogations sur son futur vont se poursuivre. Mais au sein de l'équipe Decathlon-CMA CGM, on prépare un gros recrutement pour le convaincre.

Les questions autour de Paul Seixas étaient nombreuses au moment d'entamer le Tour de France. Et pour cause, c'était la première fois que le prodige de 19 ans se lançait dans une course de trois semaines, il était donc difficile d'imaginer ce dont serait capable Paul Seixas, ni son équipe qui encadrait un leader qui prétendait au podium final. Et les réponses ont été plutôt encourageantes. D'une part, le leader de la Decathlon-CMA CGM a terminé quatrième de la Grande Boucle en restant à la lutte pour le podium et le Maillot Blanc jusqu'au bout, mais surtout, il a été parfaitement accompagné par son équipe en montagne. Tiesj Benoot, Aurélien Paret-Peintre et surtout Nicolas Prodhomme ont été de parfait lieutenants pour Paul Seixas, qui a également pu compter sur le soutien de Matthew Riccitello.

Decathlon-CMA CGM veut une équipe encore plus forte Et le fait que Paul Seixas ait pu se rendre compte de la consistance de son équipe est un atout de taille pour le convaincre de rester. D'autant plus que Dominique Serieys, le patron de Decathlon-CMA CGM, annonce qu'il va encore y avoir des renforts. « On va avoir quatre ou cinq nouvelles recrues qu’on va annoncer à la rentrée de septembre. En tout cas, on a identifié les composants et l’évolution que l’équipe aura. Parce qu’aujourd’hui, une équipe se construit avec beaucoup d’équipiers. Et pas que sur le Tour de France. En tout cas, je le répète, la conviction que Paul doit avoir, et que nous avons déjà, c’est que c’est avec nous qu’il va gagner », promet-il dans une interview accordée au Parisien avant d'ajouter que l'arrivée de Romain Bardet est un premier signal fort envoyé à Paul Seixas : « Il a d’ailleurs déjà gagné des courses. Et n’oublions pas l’arrivée de Romain Bardet comme patron du pôle sport. On va continuer à se renforcer pour être meilleurs que les autres. Et qu’on retienne que Paul a 19 ans. Demain, quelle que soit la durée de notre renouvellement, trois ou cinq ans, il aura juste 23 ou 24 ans ».

«Quatre ou cinq recrues qu’on va annoncer à la rentrée de septembre» Et le nom des futurs renforts qui rejoindront l'équipe française pourrait bien avoir un impact sur la décision de Paul Seixas. Cependant, Dominique Serieys refuse de se précipiter et promet qu'il prendra son temps pour négocier la prolongation du contrat de son coureur qui s'achève en 2027 : « À l’inverse des équipes qui veulent nous concurrencer sur ce dossier, on n’a ni pression ni timing défini entre nous. Déjà, Paul va se ressourcer au moins deux semaines avec ses amis et sa famille avant de reprendre l’entraînement. Ensuite, disons, entre la mi-août et début septembre, on va ouvrir les discussions. Mais c’est une continuité. La pression sur cette histoire, elle est médiatique et aussi alimentée par ceux qui essaient de le courtiser. J’insiste, mais on reste très calmes. Paul voulait être tranquille avec ça pendant le Tour. Et on s’occupera de la suite plus tard ». Quoi qu'il en soit, le patron de l'équipe Decathlon-CMA CGM est sûre d'une chose, Paul Seixas ne décidera pas de son avenir en fonction du salaire qui lui sera proposé : « Ce serait trop simple. Cela ne marche pas comme ça. L’équipe va continuer de se structurer. On ne reste pas assis et plein de choses sont lancées de 2027 à 2032. Et là, il y a une écoute et des éléments rationnels lui donnant les garanties que c’est avec notre équipe qu’il pourra gagner. On a aussi démontré qu’on était capables de lui enlever un peu de pression en mettant le sprinteur Olav Kooij dans l’équipe pour qu’il ne soit pas focalisé sur une victoire d’étape. Et la symbiose entre eux a été parfaite. Dimanche, sur les Champs-Élysées, qui a roulé pour ramener Olav en tête ? C’est Paul ! »