«On sait qu'on peut le faire» : Paul Seixas donne déjà rendez-vous à Tadej Pogacar pour le prochain Tour de France !

Pierrick Levallet

Pour son premier Tour de France, Paul Seixas a décroché un résultat plus que satisfaisant. Le coureur de Decathlon CMA CGM a terminé quatrième, au pied du podium. Le jeune talent de 19 ans n’a toutefois pas manqué de donner rendez-vous à Tadej Pogacar, qui a raflé son cinquième maillot jaune, pour la prochaine édition de la course.

Paul Seixas a bluffé son monde pour le premier Tour de France de sa carrière. Du haut de ses 19 ans, le jeune talent français a terminé la course en quatrième position. Le coureur de Decathlon CMA CGM estime toutefois être en mesure d’être mieux classé à l’avenir malgré la concurrence de Tadej Pogacar. Paul Seixas n’a d’ailleurs pas manqué de donner rendez-vous au Slovène, quintuple maillot jaune, pour la prochaine édition du Tour.

«Je dois chercher comment il arrive à le faire» « J'espérais faire un podium à Paris. Je me sens proche du niveau de Del Toro, ça ne se joue pas à grand-chose. Mais par rapport au meilleur, à Tadej (Pogacar), il y a un écart de plusieurs mondes encore. Mais c'est motivant, c'est inspirant, ça me pousse à travailler plus et me remettre en question. Je dois chercher comment il arrive à le faire. C'est impressionnant » a d’abord expliqué le coureur de 19 ans dans un entretien accordé à L’Equipe.

«La beauté de cette course, c'est que jusqu'à la dernière étape, tout était possible» « J'ai pris du plaisir, oui. Le meilleur, c'est quand j'ai pris le maillot blanc (au Markstein, le 18 juillet, 14e étape). Là, j'y ai vraiment cru. Je me suis dit que si je gardais ce niveau, ça pouvait le faire. J'étais très fort à Solaison (15e étape), mais j'ai pris une petite claque (52'' de débours face à Del Toro) tout en me disant que j'avais un très bon niveau. La beauté de cette course, c'est que jusqu'à la dernière étape, tout était possible. Les cartes étaient dans mes mains, ça n'a pas suffi, mais on sait qu'on peut le faire » a ensuite poursuivi Paul Seixas. Tadej Pogacar est prévenu. La prochaine fois, le Français essayera de lui prendre le maillot jaune.