«C’est un champion» : Tadej Pogacar annonce du lourd pour Paul Seixas en plein Tour de France !

Pierrick Levallet

Du haut de ses 19 ans, Paul Seixas ne cesse d’impressionner son monde sur cette édition 2026 du Tour de France. Le coureur de Decathlon CMA CGM a terminé troisième de la 14e étape. Invité à se livrer à son sujet, Tadej Pogacar a annoncé du lourd à venir pour le jeune talent du cyclisme français.

Et si le cyclisme avait français tenait enfin son nouveau phénomène ? Engagé sur cette édition 2026 du Tour de France, Paul Seixas ne cesse de bluffer son monde. Le coureur de Decathlon CMA CGM a terminé troisième de la 14e étape ce samedi, remontant ainsi à la quatrième place du classement général. Même Tadej Pogacar est impressionné par le talent français de 19 ans. Le Slovène n’a d’ailleurs pas manqué d’annoncer du lourd pour lui à l’avenir après avoir remporté sa 25e étape de sa carrière sur le Tour.

«C’est le prochain grand espoir pour la France» « C’est un prétendant, c’est sûr, et c’est un champion. C’est un très bon leader dans son équipe. Son équipe est très forte et elle travaille très bien pour lui. Le public l’adore. C’est le prochain grand espoir pour la France. Protégez-le, et un jour il brillera » a confié Tadej Pogacar au micro de France Télévisions.