Tour de France : Tadej Pogacar promet un moment très difficile à vivre !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien qu'il soit resté au chaud dans le peloton lors de l'étape de vendredi, Tadej Pogacar a tout de même subi le rythme fou de la course. Un rythme qui pourrait d'ailleurs laisser des traces sur plusieurs coureurs comme l'explique le Slovène alors qu'un très gros week-end est prévu sur la Grande Boucle.

Comme toutes les étapes de ce Tour de France, la 13e courue vendredi a été menée à un train d'enfer avec une moyenne proche de 50km/h. Par conséquent, ce fut dur même pour ceux qui sont restés au sein du peloton à l'image de Tadej Pogacar. Le Maillot Jaune confirme d'ailleurs avoir vécu une journée difficile, mais annonce que ce sera encore plus dur ce week-end avec deux grosses étapes de montagne.

«Ça a été une journée très difficile» « Ça a été une journée très difficile. On volait sur le vélo... on a encore roulé à plus de 50 km/h durant toute l'étape. Et ça, c'était dans le peloton, parce qu'ils allaient encore plus vite à l'avant. C'était vraiment une journée difficile. On le savait dès le début que ça allait être embêtant. Mais, ça va, on a bien géré », a-t-il confié au micro de France Télévisions avant de poursuivre en évoquant notamment le cas de Tom Pidcock qui a réalisé une remontée au classement en se glissant dans l'échappée du jour.