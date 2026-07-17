Tour de France - Paul Seixas encore plus fort que Tadej Pogacar : Thibaut Pinot valide !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présenté comme le prodige du cyclisme mondial, Paul Seixas participe déjà à son premier Tour de France à seulement 19 ans et reste en course pour le podium. De quoi impressionner Thibaut Pinot qui voit même le coureur de Décathlon CMA-CGM déjà plus impressionnant que Tadej Pogacar au même âge.

Auteur d'un début de saison très impressionnant avec une victoire sur le Tour du Pays Basque puis sur la Flèche Wallonne, Paul Seixas avait été le seul à suivre Tadej Pogacar lors de Liège-Bastogne-Liège avant de céder face à l'ogre slovène. Le tout à seulement 19 ans. Par conséquent, tout le monde le voit comme le successeur de Bernard Hinault, dernier français vainqueur de la Grande Boucle. Logiquement, Paul Seixas s'est ainsi aligné sur le Tour de France cet été, sa première participation à une course de trois semaines, et il répond présent puisqu'il ne pointe qu'à 29 secondes du podium. De quoi impressionner Thibaut Pinot, qui le voit déjà plus fort que Tadej Pogacar au même âge.

Pinot s'enflamme pour Seixas « Déjà, ce qu'il fait à son âge, je pense que Pogacar ne le faisait peut-être pas. C'est déjà exceptionnel ce qu'il fait. Après, le laisser tranquille, c'est facile à dire mais quand on a un phénomène comme ça, surtout un Français, devant nous, c'est facile de s'extasier devant lui. Tous les supporters sont à fond derrière lui, toute la France », a confié l'ancien chouchou du public français au micro de RMC avant de poursuivre.