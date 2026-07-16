«Les images étaient effrayantes» : Violente chute sur le Tour de France, des coureurs doivent abandonner !

Cette 12e étape du Tour de France remportée par Tim Merlier a été le théâtre d'une impressionnante chute lors du sprint final à Chalon-sur-Saône. Comme lors de ses deux premières participations, le Colombien Fernando Gaviria est contraint à l’abandon, et il n’est pas le seul…
Ce jeudi, Tim Merlier a remporté la 12e étape du Tour de France en s'imposant lors d'un sprint massif à Chalon-sur-Saône. Quelques secondes auparavant, une violente chute a eu lieu dans les derniers mètres dont semble être à l’origine Fernando Gaviria (Caja Rural-Seguros RGA), entraînant une vingtaine de concurrents avec lui dont le Français Dorian Godon (Netcompany-Ineos). « Ça fait mal, surtout à près de 80 km/h, soufflait Thor Hushovd, manager d'Uno-X Mobility, dans des propos rapportés par L’Équipe. Les images étaient effrayantes. Mais il semblerait que tout le monde a pu finir la course. » Néanmoins, tout le monde ne pourra pas terminer cette édition 2026 de la Grande Boucle.
Fernando Gaviria souffre d’une fracture de la clavicule
La formation espagnole a annoncé ce jeudi soir l’abandon de Fernando Gaviria, victime d’une fracture de la clavicule gauche. « J'ai discuté avec lui depuis l'endroit où il est tombé jusqu'au bus, et à vrai dire, il était assez énervé. Il s'est pris un sacré coup et m'a beaucoup répété qu'il avait mal à la clavicule, a confié son coéquipier Stefano Oldani. Je l’ai laissé à environ 1 kilomètre de l’arrivée. C’était le chaos total, un véritable désordre parmi les équipes en tête du peloton. J'ai essayé de le maintenir le plus loin possible devant. Juste au moment où je me suis laissé distancer, je l’ai vu allongé sur la route à côté de deux coureurs de Lotto et j’ai tout de suite compris qu’il avait fait une mauvaise chute. »
Il y a de la casse chez Intermarché-Lotto, Dorian Godon incertain pour le reste du Tour
Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, avait expliqué dans la foulée sur le plateau de Vélo Club que Jenno Berckmoes (Intermarché-Lotto) souffrait également d'une fracture de la clavicule, une nouvelle confirmée par sa formation sur les réseaux sociaux : « Nous sommes profondément attristés pour lui et il va nous manquer. Nous lui souhaitons beaucoup de courage et un prompt rétablissement. » Intermarché-Lotto pourrait également voir s’arrêter Liam Slock, qui souffre d’abrasions aux deux coudes et à la hanche droite après la chute : « Nous espérons qu'il se rétablira rapidement cette nuit et qu'il pourra reprendre le Tour. »
Dorian Godon, de son côté, devait passer des examens dans la soirée. « J'ai senti qu'il était tout de suite mal, s’est rapidement inquiété Kévin Vauquelin, au micro d’Eurosport. Il se plaint beaucoup du dos, donc il va aller faire des examens. C’est quand même impressionnant à la vitesse où on va. Je roule aussi pour Dorian, c'est un copain. Donc quand on le voit comme ça, qu'il se plaint du dos et qu'il n'arrive presque plus à pédaler, ça fait peur. » Le communiqué médical du Tour de France rapporté par L'Équipe indique que le Français souffre de « nombreuses contusions et dermabrasions », ajoutant qu’un « protocole commotion » a été effectué sans apporter davantages de détails.