«Les images étaient effrayantes» : Violente chute sur le Tour de France, des coureurs doivent abandonner !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cette 12e étape du Tour de France remportée par Tim Merlier a été le théâtre d'une impressionnante chute lors du sprint final à Chalon-sur-Saône. Comme lors de ses deux premières participations, le Colombien Fernando Gaviria est contraint à l’abandon, et il n’est pas le seul…

Ce jeudi, Tim Merlier a remporté la 12e étape du Tour de France en s'imposant lors d'un sprint massif à Chalon-sur-Saône. Quelques secondes auparavant, une violente chute a eu lieu dans les derniers mètres dont semble être à l’origine Fernando Gaviria (Caja Rural-Seguros RGA), entraînant une vingtaine de concurrents avec lui dont le Français Dorian Godon (Netcompany-Ineos). « Ça fait mal, surtout à près de 80 km/h, soufflait Thor Hushovd, manager d'Uno-X Mobility, dans des propos rapportés par L’Équipe. Les images étaient effrayantes. Mais il semblerait que tout le monde a pu finir la course. » Néanmoins, tout le monde ne pourra pas terminer cette édition 2026 de la Grande Boucle.

👏 𝗜𝗻𝗰𝗿𝗼𝘆𝗮𝗯𝗹𝗲 𝗧𝗶𝗺 𝗠𝗲𝗿𝗹𝗶𝗲𝗿, qui remporte un sprint complètement fou après la chute de Gaviria à quelques mètres de l'arrivée ! pic.twitter.com/lv6vba2Nhr — Eurosport France (@Eurosport_FR) July 16, 2026

Fernando Gaviria souffre d’une fracture de la clavicule La formation espagnole a annoncé ce jeudi soir l’abandon de Fernando Gaviria, victime d’une fracture de la clavicule gauche. « J'ai discuté avec lui depuis l'endroit où il est tombé jusqu'au bus, et à vrai dire, il était assez énervé. Il s'est pris un sacré coup et m'a beaucoup répété qu'il avait mal à la clavicule, a confié son coéquipier Stefano Oldani. Je l’ai laissé à environ 1 kilomètre de l’arrivée. C’était le chaos total, un véritable désordre parmi les équipes en tête du peloton. J'ai essayé de le maintenir le plus loin possible devant. Juste au moment où je me suis laissé distancer, je l’ai vu allongé sur la route à côté de deux coureurs de Lotto et j’ai tout de suite compris qu’il avait fait une mauvaise chute. »