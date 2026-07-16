Marion Rousse draguée en pleine étape du Tour de France : «Tu es magnifique»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Nous sommes à mi-chemin de la ligne d’arrivée du Tour de France 2026 aux Champs-Élysées. D’ici la conquête de Paris par le leader du tour Tadej Pogacar, les fans de vélo vont pouvoir continuer à soutenir leurs coureurs favoris sur le bord des routes, y compris leurs consultants fétiches dont Marion Rousse. C’est le cas d’une personne qui lui a déclaré sa flamme.

Le Tour de France a repris ses droits le 4 juillet dernier. Cette édition 2026 a débuté à Barcelone pour la Course contre la Montre par équipe en Catalogne. Depuis, 11 autres épreuves se sont déroulées avec le circuit Nevers Magny-Cours > Chalon-sur-Saône de ce jeudi. Il y a 48 heures, l’épreuve de Montagne entre Aurillac et Le Lioran s’est déroulée. 166 kilomètres au terme desquels Tadej Pogacar a franchi la ligne d’arrivée en première position. Ce qui lui a entre autres permis d’avoir à ce jour une avance de 3 minutes et 36 secondes sur Jonas Vingegaard son premier poursuivant au classement général.

«Marion tu es magnifique. Julian chouchoute la sinon je la marie. Si elle veut» A l’occasion de ladite épreuve de montagne, Marion Rousse a été la cible d’une déclaration d’amour de la part d’un spectateur sur les routes du Tour de France. Un fan a personnalisé une pancarte à l’attention de l’ancienne championne de France sur route reconvertie consultante chez France Télévisions et directrice du Tour de France des femmes avec le message suivant. « Marion tu es magnifique. Julian chouchoute la sinon je la marie. Si elle veut ».