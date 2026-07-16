XV de France : Fabien Galthié n’aime pas ce qu’il voit et va tout changer au Japon !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Troisième match de ce Championnat des nations pour le XV de France à Tokyo samedi. Pour ce France/Japon, Fabien Galthié a opéré quelques changements au niveau de sa première ligne avec les sorties de Moses Alo-Emile, Peato Mauvaka, Demba Bamba remplacés par Jefferson Poirot, Maxime Lamothe et Régis Montagne. Il en a expliqué la raison en conférence de presse.

Le XV de France a fait le job samedi dernier pour sa deuxième sortie de ce Championnat des nations. Après une défaite concédée en Nouvelle-Zélande face aux All Blacks une semaine plus tôt (32-34), les Bleus renversaient la vapeur contre l’Australie à Brisbane (42-26). Le tout, après être rentrés au vestiaire en étant menés au score : 21 à 12 à la mi-temps. Comme Yoram Moefana l’avait souligné aux médias après la rencontre, Fabien Galthié avait poussé une gueulante pendant la pause qui avait eu le mérite de remobiliser ses troupes pour que les Bleus aillent finalement décrocher la victoire.

«Nous ne sommes pas totalement satisfaits des performances de notre mêlée» Cependant, Fabien Galthié s’est dit insatisfait de la performance de sa première ligne. C’est pourquoi, à l’occasion du troisième match du Championnat des nations face au Japon samedi à Tokyo qui débutera à 10h40 heure française, le sélectionneur du XV de France va apporter quelques changements. « Pourquoi avoir changé toute la première ligne par rapport à la victoire en Australie ? Parce que nous ne sommes pas totalement satisfaits des performances de notre mêlée. Et parce que nous avons emmené sept piliers, quatre piliers droits et trois piliers gauches, et on a besoin de les mettre sur le terrain, de trouver une homogénéité, de les faire grandir », a assuré Galthié en conférence de presse.