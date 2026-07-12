Les murs ont tremblé : Le coup de gueule de Fabien Galthié qui a transformé le XV de France en Australie

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Pendant le premier acte de ce deuxième match du Championnat des nations du XV de France face à l'Australie, les Bleus ont été méconnaisables à Brisbane. La première période s'était terminée sur une avance des Wallabies assez confortable (21-12). Mais finalement, après une « soufflante » de Fabien Galthié, c'est un autre XV de France bien plus conquérant qui est revenu sur la pelouse. Yoram Moefana raconte.

Battu en Nouvelle-Zélande une semaine plus tôt, le XV de France a su décrocher sa première victoire dans le Championnat des nations samedi matin à Brisbane (42-26). Opposés à l'Australie, les hommes de Fabien Galthié ont signé un premier acte plus que simplement poussif puisqu'ils sont rentrés au vestiaire menés au score (21-12). Le moment choisi par le sélectionneur des Bleus pour remettre les têtes du groupe à l'endroit en donnant de la voix.

«Ben… on a pris une soufflante à la mi-temps ! » Yoram Moefana a livré les coulisses de cette causerie de mi-temps mouvementée forte en décibels en interview d'après-match. « Ben… on a pris une soufflante à la mi-temps ! (Sourire) Et non, je suis très content parce que la première mi-temps ne se passait pas très bien pour nous. En deuxième mi-temps, je suis vraiment satisfait de la réaction de l’équipe. Tout le monde a haussé son niveau de jeu. On est passés sur des choses plus simples. Je suis très fier de l’équipe, parce que ce n’est pas facile de réagir comme ça, et en deuxième mi-temps, l’équipe a bien réagi. Donc, très content de cette performance ».