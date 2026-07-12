Les murs ont tremblé : Le coup de gueule de Fabien Galthié qui a transformé le XV de France en Australie

Pendant le premier acte de ce deuxième match du Championnat des nations du XV de France face à l'Australie, les Bleus ont été méconnaisables à Brisbane. La première période s'était terminée sur une avance des Wallabies assez confortable (21-12). Mais finalement, après une « soufflante » de Fabien Galthié, c'est un autre XV de France bien plus conquérant qui est revenu sur la pelouse. Yoram Moefana raconte.
Battu en Nouvelle-Zélande une semaine plus tôt, le XV de France a su décrocher sa première victoire dans le Championnat des nations samedi matin à Brisbane (42-26). Opposés à l'Australie, les hommes de Fabien Galthié ont signé un premier acte plus que simplement poussif puisqu'ils sont rentrés au vestiaire menés au score (21-12). Le moment choisi par le sélectionneur des Bleus pour remettre les têtes du groupe à l'endroit en donnant de la voix.
«Ben… on a pris une soufflante à la mi-temps ! »
Yoram Moefana a livré les coulisses de cette causerie de mi-temps mouvementée forte en décibels en interview d'après-match. « Ben… on a pris une soufflante à la mi-temps ! (Sourire) Et non, je suis très content parce que la première mi-temps ne se passait pas très bien pour nous. En deuxième mi-temps, je suis vraiment satisfait de la réaction de l’équipe. Tout le monde a haussé son niveau de jeu. On est passés sur des choses plus simples. Je suis très fier de l’équipe, parce que ce n’est pas facile de réagir comme ça, et en deuxième mi-temps, l’équipe a bien réagi. Donc, très content de cette performance ».
«C’est Fabien Galthié qui a pris la parole, et tout le monde s’est mis sur la bonne voie»
Par le biais de propos relayés par blog-rct, le trois-quarts centre de l'Union Bordeaux Bègles a commenté le déroulé de cette pause qui a permis aux Français d'inverser la tendance avec 30 points marqués en seconde période pour seulement 5 encaissés. « On a d’abord essayé de récupérer au maximum. Après, les coaches sont venus nous parler pour faire un débrief. Après, c’est Fabien Galthié qui a pris la parole, et tout le monde s’est mis sur la bonne voie. Ça s’est bien passé ». Comment expliquer un tel effondrement pendant la première partie de cette rencontre face aux Wallabies ? La volonté de trop jouer selon Yoram Moefana. « On a trop voulu jouer ? Oui, forcément. On a beaucoup de très bons joueurs dans notre équipe, donc on est tous joueurs. Mais la réalité des choses, c’est qu’on se jetait un peu trop les ballons et on les perdait. Du coup, les Australiens ont bien joué en contre-attaque. Ils ont réussi plusieurs 50-22, ce qui les ramenait chez nous. En deuxième mi-temps, on s’est dit qu’il fallait garder les ballons, qu’il ne fallait plus les jeter, et se remettre à l’endroit avec les basiques : garder le ballon. C’est ce qu’on a fait en deuxième mi-temps et ça s’est bien passé pour nous ».