L’After Foot donne la recette miracle à l’OM dans ce mercato pour sortir de la crise

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En difficulté ces dernières semaines sur le plan financier après avoir connu une saison très difficile, l'OM doit s'adapter à la situation en cette période de mercato pour préparer la prochaine saison. Le club de la cité phocéenne a tout changé dans son encadrement, à commencer par Bruno Genesio qui a débarqué en tant qu'entraîneur. L'OM ne dispose plus des mêmes moyens et doit rebâtir un effectif avec de moindres exigences.

Habitué aux grosses dépenses ces dernières années, l'OM ne dispose pas des mêmes moyens cette année pour son mercato estival. Le club de la cité phocéenne a beaucoup dépensé l'année dernière notamment sous la direction de Pablo Longoria, une habitude dont il va vite falloir se séparer. Pour Walid Acherchour, la solution est toute trouvée.

L'OM doit copier le LOSC ou l'OL En Ligue 1, certaines équipes ont prouvé qu'il ne fallait pas forcément un effectif de rêve d'une valeur inestimable pour atteindre les sommets. En effet, Walid Acherchour cite notamment les exemples récents du LOSC et de l'OL, une situation que Bruno Genesio, le nouvel entraîneur du club, connaît bien. « J’attends que l’OM fasse ce qu’a fait Genesio avec Lille cette année : se serrer la ceinture, aller chercher des coups intéressants avec des joueurs entre 3 et 5 millions d’euros ou aller chercher des prêts avec option d’achat, des opportunités comme a fait Lyon avec Openda et Endrick, et réussir à maximiser tout ça dans une saison de transition qui va être très difficile sur le mercato mais qui doit être maximiser sur le terrain. La réalité, c’est que l’OM est dans la merde financièrement, ils sont en grande difficulté, mais si tu ne retrouves pas la Ligue des champions, tu seras encore dans la merde l’année d’après. Tu dois faire une bascule, tu dois faire beaucoup avec pas grand chose, aller chercher ce top 4 avec une équipe redimensionnée, un conditionnement différent, avec un calme et une sérénité » déclare le consultant dans l'After Foot sur RMC.

L'OM a déjà vendu Mason Greenwood Passé proche de la catastrophe, l'OM a besoin de renflouer ses caisses et c'est sans surprise que Mason Greenwood a fini par être vendu. Une décision qui rappelle celles de l'OL l'année dernière notamment, obligé de vendre ses éléments les plus chers. « Il faut faire une saison à la lilloise, à la niçoise, à la lyonnaise, à la lensoise : il faut surperformer. Ils doivent s’inspirer de Lyon, de Lens qui a vendu ses meilleurs joueurs sur les deux dernières années en se serrant la ceinture mais en retrouvant une cohérence. Après, Marseille ce n’est pas Lens, mais il faudra que les supporters et les observateurs revoient leur logiciel. Il va falloir faire plus avec moins, et des clubs l’ont déjà fait sur les dernières saisons en Ligue 1. On jugera en tant que tel. Et je n’oublie pas que Genesio reste un entraîneur très fiable en Ligue 1 » ajoute Walid Acherchour.