Zinédine Zidane et le vestiaire de l’équipe de France : Le successeur de Deschamps a déjà donné des indices pour ses futurs discours avec les joueurs !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

C’est officiel depuis mardi, Zinédine Zidane est devenu le nouveau sélectionneur de l’équipe de France. Le successeur de Didier Deschamps va apporter de nouvelles méthodes de travail auprès des joueurs. En 2022, dans un long entretien accordé à l’Equipe, « Zizou » avait notamment lâché quelques indices concernant ses causeries dans le vestiaire.

Attendu depuis de longs mois, Zinédine Zidane est officiellement devenu le nouveau sélectionneur de l’équipe de France en ce début de semaine. Successeur de Didier Deschamps, « Zizou » a rapidement annoncé la couleur, certifiant qu’il y aurait du changement par rapport aux méthodes de son ancien coéquipier et prédécesseur. « On va faire différemment. Laurent Blanc c’était Laurent Blanc, DD c’est DD et Zizou c’est Zizou. Je veux mettre tout en place pour que l’équipe de France continue à gagner. Le style, vous allez le voir bientôt. On aura le temps d’en parler. Ce que je peux vous dire, c’est que je suis animé par le jeu », confiait ainsi Zidane lors de sa présentation face aux médias.

Zidane et ses discours dans le vestiaire à la mi-temps sont devenus iconiques Alors qu’il aura l’occasion d’effectuer ses premiers pas en tant que sélectionneur dès le mois de septembre, tout le monde s’interroge sur la « méthode Zinédine Zidane ». Vainqueur de trois Ligue des Champions d’affilée avec le Real Madrid entre 2016 et 2018, l’ancien numéro 10 s’est plutôt révélé comme un entraîneur très calme, mais également capable de transformer son équipe à la mi-temps, avec des causeries qui se sont révélées iconiques, notamment en finale de C1. Au cours d’un entretien accordé à l’Equipe en 2022, Zidane était notamment revenu sur ses discours en finale de Ligue des Champions lors des éditions 2017 et 2018, face à la Juventus et Liverpool. Des éléments qui peuvent laisser présager comment Zidane gérera le vestiaire de l’équipe de France dans les années à venir.

« J’aime le jeu, avoir le ballon, presser haut et que ça circule vite » « Pour la Juve, je n’étais pas très content à la mi-temps (1-1). Je voulais qu’on passe plus sur les côtés, qu’on soit plus insistants dans ce registre. On avait mis en place tout ça. Il fallait aussi aller plus en seconde ligne, que nos milieux se projettent pour les mettre davantage en difficulté. On l’a super bien fait en seconde période avec Modric, Carvajal. De l’autre côté avec Marcelo. On marque trois buts en deuxième mi-temps. Et puis, j’ai insisté sur le rythme. Ne pas laisser les autres prendre l’avantage. On l’a fait. On a pris le dessus les dix premières minutes. On les a étouffés. On est allés presser haut. J’adore voir mon équipe comme ça. Aller récupérer le ballon très haut, prendre l’adversaire à la gorge. On ne peut pas toujours presser. C’est là qu’il faut être intelligent dans la gestion. Il faut savoir de temps en temps reculer. Tu ne fais pas dix fois quatre-vingts mètres ou en tout cas dix fois efficacement. Moi, encore une fois, j’aime le jeu, avoir le ballon, presser haut et que ça circule vite », a ainsi confié Zinédine Zidane, avant d’évoquer plus en détail sa méthode face aux joueurs.