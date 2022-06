Formule 1

F1 : Lewis Hamilton s’éloigne des fortunes de Messi, LeBron James et Neymar

Auteur d’une saison très délicate avec Mercedes jusqu’à présent, Lewis Hamilton a également perdu sa place dans le top 10 des sportifs les mieux payés au monde. Ses revenus semblent avoir diminués lors de la dernière année, sans doute à cause de sa défaite dans la course au titre face à Max Verstappen en 2021.

La saison dernière, Lewis Hamilton n’a pas réussi à obtenir un huitième sacre mondial lui permettant de dépasser Michael Schumacher au nombre de titres de champion du monde. Le Britannique s’est incliné face à Max Verstappen lors de la dernière course de l’année après une rivalité très intense. Et cela lui a certainement coûté un peu d’argent. En effet, le pilote de Mercedes ne figure plus dans le top 10 du classement Forbes des sportifs les mieux payés de l’année alors qu’il y a figuré à deux reprises (huitième en 2021, dixième en 2017). L’année passée, ses revenus avaient été évalués à un peu plus de 75M€. Pour figurer dans le top 10 en 2022, Lewis Hamilton aurait dû percevoir au moins 80,9M$ (soit environ 77,4M€) pour passer atteindre au la dixième place au minimum, ce qui signifie que sa rémunération a légèrement blessé au cours des 12 derniers mois. Et au vu de sa saison très délicate en Formule 1, les choses pourraient ne pas s’arranger pour Lewis Hamilton. Le pilote de 37 ans figure à la sixième place du championnat des pilotes bien loin derrière Max Verstappen, Sergio Pérez et Charles Leclerc. Le Britannique peine à s’adapter à sa monoplace suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation en 2022. On imagine qu’il ne retrouvera pas sa place de sitôt dans le classement nettement dominé par les footballeurs et les basketteurs.

Lionel Messi a été l’athlète ayant généré le plus de revenus en 2021!Forbes présente sa liste des sportifs les mieux rémunérés l’an dernier. Le foot et le basketball occupent 7 des 10 places de ce palmarès.L’article de Forbes (en anglais) 👉 https://t.co/MzL47VdkVx pic.twitter.com/pPJILoi1QT — Échec & Strat (@echecetstrat) May 13, 2022

Sept des dix places sont tenues par des footballeurs et des basketteurs

Lionel Messi est toujours le sportif le mieux payé de l’année. Ayant quitté le FC Barcelone à l’été 2021 en raison de difficultés financières du club catalan, l’Argentin a rejoint le PSG où il perçoit un salaire d’environ 39,2M€ par saison. À cela, il faut ajouter les revenus publicitaires et les contrats de sponsoring qui font grimper ses émoluments à 124,4M€ annuel. Le septuple Ballon d’Or est suivi de près par LeBron James. La star de la NBA a touché environ 115,9M€ au cours de l’année. Cristiano Ronaldo pointe à la troisième place et Neymar figure au pied du podium, en quatrième position. Deux autres stars de la ligue américaine de basket suivent ensuite avec Stephen Curry, actuellement en pleine série des Finales NBA avec les Golden State Warriors face aux Boston Celtics, et Kevin Durant. À la septième place, on peut retrouver Roger Federer, qui perçoit toujours une folle astronomique d’argent malgré son année blanche due à sa blessure au genou après Wimbledon 2021. Le Suisse commence d'ailleurs à voir le bout du tunnel et son retour sur les courts ne devrait plus vraiment tarder. Enfin, Canelo Álvarez (boxeur), Tom Brady (NFL) et Giannis Antetokounmpo (NBA) viennent fermer le top 10. Sept des dix places sont tenus par des footballeurs ou des joueurs de la NBA. Lewis Hamilton était le seul représentant de la Formule 1 présent dans le classement de Forbes au cours des dernières années. Mais au vu de sa situation avec Mercedes cette année, le sport automobile devra certainement compter sur une autre tête. Après l’avoir détrôné au championnat en Formule 1, Max Verstappen pourrait bien succéder au Britannique lors des années à venir surtout avec la forte hausse de popularité que connaît la discipline ces derniers mois.

Le top 10 des sportifs les mieux payés :

1 Lionel Messi : 124,4M€

2 LeBron James : 115,9M€

3 Cristiano Ronaldo : 110M€

4 Neymar : 90,9M€

5 Stephen Curry : 88,8M€

6 Kevin Durant : 88,1M€

7 Roger Federer : 86,8M€

8 Canelo Álvarez : 86,1M€

9 Tom Brady : 80,2M€

10 Giannis Antetokounmpo : 77,4M€