F1 : Verstappen écoeure tout le monde, Gasly balance

Pierrick Levallet

Après une longue période de disette, Max Verstappen a renoué avec le succès lors du Grand Prix du Brésil. Le Néerlandais a conforté sa place de leader au classement des pilotes et file tout droit vers son quatrième sacré consécutive. Il semble peu probable que Lando Norris puisse le rattraper à trois courses de la fin de saison. Pierre Gasly avoue d’ailleurs que le talent de Max Verstappen a parfois tendance à en frustrer certains en F1.

«Il s’est battu sans relâche»

« Il est extrêmement fort. Je pense que ce n’est une surprise pour personne. Cela peut frustrer certaines personnes ou certains fans parce qu’il a été très performant ces dernières années. Je pense que sur une saison comme cette année, c’est vrai, il avait probablement la meilleure voiture au début de l’année, mais récemment, nous avons vu Ferrari et McLaren. Vous savez, il s’est battu sans relâche et il n’a pas mis un pied de travers ces derniers week-ends, il a pris les points quand il le fallait, il les a pris et maintenant il aborde les trois dernières courses avec une grande avance » a ainsi confié le pilote d’Alpine dans des propos rapportés par F1 Only.

«Il vient de réaliser une saison extrêmement solide»

Si Max Verstappen repart de Las Vegas avec 60 points d’avance sur Lando Norris (il en a 62 actuellement), il sera alors sacré champion pour la quatrième fois consécutive. « Maintenant, c’est juste pour lui, ce n’est pas facile de battre Max. Je pense que Lewis et Lando peuvent être d’accord sur ce point et qu’il vient de réaliser une saison extrêmement solide » a conclu Pierre Gasly.