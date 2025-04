F1 : Pierre Gasly, c'est le choc !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est une sacrée performance que Pierre Gasly a réussi samedi à Bahreïn lors de la séance de qualifications. Cinquième temps, le pilote Alpine s'élancera finalement quatrième après la pénalité d'une place reçue par Kimi Antonelli. Le Français est donc simplement devancé par Oscar Piastri, Charles Leclerc et George Russell. Un résultat exceptionnel qui semble d'ailleurs choquer le principal concerné.

Quatrième sur la grille, Gasly est choqué

« En Q1, je n’étais pas du tout à l’aise avec la voiture, je glissais beaucoup. Mais l’équipe a parfaitement ajusté la gestion de la chauffe des pneus, et on a su progresser à chaque sortie. C’était impressionnant de la part de l’équipe sur la compréhension des pneus tendres. On a fait un grand pas en avant à chaque fois pendant la séance, et j’arrive à faire un super bon tour en Q2 qui m’a bien aidé pour continuer sur cette lancée en Q3 », a-t-il expliqué dans des propos rapportés par F1i, avant de poursuivre.

«C’est un super résultat»

« Terminer à quelques centièmes du top 3, c’est un super résultat. Je ne pensais pas être aussi proche, mais c’est encourageant pour l’équipe. La voiture a du potentiel et c’est bien d’aller chercher ce résultat. Contrairement à Suzuka, ici on peut dépasser. Ce ne sera pas une procession. Il y aura différentes stratégies et il faudra être prêt. On va tout faire pour aller chercher nos premiers points demain (dimanche, NDLR) », ajoute Pierre Gasly. Reste désormais à savoir s'il parviendra à décrocher le premier Top 10 de sa saison.