Transferts : L’OM sur «une vingtaine» de joueurs !

L’OM n’a pas chômé cet hiver pour renforcer sa défense. Malgré une vingtaine de pistes explorées, dont Koulibaly, Badiashile ou encore Kiwior, aucun renfort de « qualité » n’a pu être finalisé. Medhi Benatia s’est confié sur les coulisses du mercato et sur les enjeux à venir pour solidifier un secteur en grande difficulté cette saison.

Lors du dernier mercato d’été, l’OM a beaucoup recruté et a cherché à se renforcer en défense centrale avec les arrivées de Lilian Brassier et Derek Cornelius. Si ce dernier est toujours dans la rotation de Roberto De Zerbi, le premier a connu une aventure beaucoup plus expéditive à l’OM. Décevant durant ses premiers mois, le défenseur tricolore a finalement rejoint le Stade Rennais lors du mercato d’hiver. Si l’on ajoute à ce flop la mise à l’écart de Bamo Meïté et Chancel Mbemba, l’OM devait donc absolument recruter cet hiver à ce poste pour combler les lacunes.

«On a traité une vingtaine de centraux»

Interrogé par La Provence, Medhi Benatia a fait des révélations sur le mercato de l’OM et sur les différentes pistes étudiées : «On a quand même cherché un central : (Kalidou) Koulibaly, (Jakub) Kiwior, (Loïc) Badiashile… Ils ont tous été étudiés. C’était ouvert pour un prêt de Kiwior, par exemple, mais le jeune s’est finalement imposé avec Arsenal. Pareil pour Badiashile avant sa blessure. On n’a pas pu faire un mec de "qualité" alors qu’on a traité une vingtaine de centraux. On voulait un mec qui fasse la différence, pas juste une recrue pour faire le nombre. On a déjà investi en début de saison, on ne pouvait pas prendre de risques. On a installé Kondogbia derrière, il y avait (Derek) Cornelius…»

Un chantier à venir

Si l’OM a recruté Luiz Felipe cet hiver, le défenseur italien n’est toujours pas apte à apporter ses services au club phocéen. Medhi Benatia et Pablo Longoria auront donc un chantier à gérer cet été lors du mercato pour se renforcer en défense centrale. Quelques noms sont d’ailleurs déjà sortis pour venir prêter main-forte à l’OM, notamment Aymeric Laporte, défenseur d’Al-Nassr.