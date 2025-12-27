Il trahit le PSG pour l'OM : C'est la folie à Marseille !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Les joueurs passés par l'OM et le PSG sont très nombreux dans l'histoire du football français, pour certains, c'est plus difficile à accepter que pour d'autres. C'est le cas de Gabriel Heinze qui avait signé à Marseille en 2009, cinq ans après son départ du PSG. Et au sein du club phocéen, on n'a pas oublié la grinta de l'Argentin.

Adoré des supporters du PSG pour sa grinta et son caractère qui ont marqué le Parc des Princes entre 2001 et 2004, Gabriel Heinze a finalement trahi les Parisiens en 2009, cinq ans après son départ. En effet, après des passages à Manchester United et au Real Madrid, le polyvalent défenseur argentin avait rejoint l'OM où il est resté deux saisons.

Heinze toujours adulé à Marseille Largement suffisant pour marquer les esprits. Cadre de l'équipe de Didier Deschamps, Gabriel Heinze sera l'un des principaux artisans du titre de champion de France de l'OM en 2010, ainsi que des deux Coupes de la Ligue qu'il a remportées à Marseille. Et alors que La Provence organise un sondage quotidien pour élire l'équipe type de l'OM au XXIe siècle, Gabriel Heinze a survolé les votes pour occuper le couloir gauche de cette défense puisqu'il a raflé 60% des votes, loin devant Taye Taiwo (34,4%) et Benjamin Mendy (4,8%). Preuve que l'Argentin est toujours très apprécié à Marseille.