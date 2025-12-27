Zinedine Zidane est arrivé, c’est complètement inattendu !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En passe visiblement de prendre les commandes de l’équipe de France, c’est sur le banc du Real Madrid que Zinedine Zidane avait débuté sa carrière d’entraîneur. En janvier 2016, le Français prenait ainsi les commandes de la Casa Blanca pour remplacer au pied levé Rafael Benitez. La suite, on la connait avec 3 Ligue des Champions successives. Zidane a fait un carton auquel on ne s’attendait pas forcément au Real Madrid.

Depuis sa reconversion en tant qu’entraîneur, Zinedine Zidane n’a connu qu’un seul club : le Real Madrid. Et sur le banc merengue, le Français a réalisé des prouesses. Lors de son premier passage entre janvier 2016 et l’été 2018, il remporte tout simplement 3 fois la Ligue des Champions consécutivement. Le courant est ainsi tout de suite passé entre Zidane et son vestiaire, ce qui n’était pas vraiment escompté immédiatement.

« Personne n'imaginait le succès que nous allions connaître » Joueur du Real Madrid au moment de la nomination de Zinedine Zidane en 2016, Lucas Vazquez s’est remémoré cette période. Dans un entretien accordé à AS, l’Espagnol a alors raconté : « Il était l'idole de tout le vestiaire. Nous l'admirions tous énormément. Et bien sûr, au début, personne n'imaginait le succès que nous allions connaître ».