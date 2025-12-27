Zinedine Zidane est arrivé, c’est complètement inattendu !

En passe visiblement de prendre les commandes de l’équipe de France, c’est sur le banc du Real Madrid que Zinedine Zidane avait débuté sa carrière d’entraîneur. En janvier 2016, le Français prenait ainsi les commandes de la Casa Blanca pour remplacer au pied levé Rafael Benitez. La suite, on la connait avec 3 Ligue des Champions successives. Zidane a fait un carton auquel on ne s’attendait pas forcément au Real Madrid.
Depuis sa reconversion en tant qu’entraîneur, Zinedine Zidane n’a connu qu’un seul club : le Real Madrid. Et sur le banc merengue, le Français a réalisé des prouesses. Lors de son premier passage entre janvier 2016 et l’été 2018, il remporte tout simplement 3 fois la Ligue des Champions consécutivement. Le courant est ainsi tout de suite passé entre Zidane et son vestiaire, ce qui n’était pas vraiment escompté immédiatement.
« Personne n'imaginait le succès que nous allions connaître »
Joueur du Real Madrid au moment de la nomination de Zinedine Zidane en 2016, Lucas Vazquez s’est remémoré cette période. Dans un entretien accordé à AS, l’Espagnol a alors raconté : « Il était l'idole de tout le vestiaire. Nous l'admirions tous énormément. Et bien sûr, au début, personne n'imaginait le succès que nous allions connaître ».
« Ce que je retiens le plus chez lui, c'est la confiance qu'il témoignait aux joueurs »
Lucas Vazquez en a ensuite dit plus sur l’entraîneur qu’était Zinedine Zidane, confiant alors : « C'était un homme très direct, toujours franc. Il parlait aux joueurs avec franchise, leur disant toujours ce qu'il pensait, en leur accordant l'importance qu'ils méritaient, et c'est précieux. Ce que je retiens le plus chez lui, c'est la confiance qu'il témoignait aux joueurs. Zizou se comportait encore comme un joueur et comprenait leur façon de penser. Il était très impliqué et se souciait avant tout du bien-être des joueurs ».