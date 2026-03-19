«J’ai peur...» : Kylian Mbappé va aller aux Etats-Unis et ça inspire une crainte !

Pierrick Levallet

Touché au genou, Kylian Mbappé a fait son retour avec le Real Madrid contre Manchester City en Ligue des champions. Le capitaine de l’équipe de France va donc prendre part à la tournée aux Etats-Unis avec les Bleus en ce mois de mars. Mais cela ne manque pas d’inspirer certaines craintes sur La Chaîne L’Equipe.

Kylian Mbappé suscitait une certaine inquiétude ces dernières semaines à cause de sa blessure au genou. L’attaquant de 27 ans a toutefois fait son retour avec le Real Madrid contre Manchester City en Ligue des champions. Le capitaine de l’équipe de France a donc logiquement été convoqué par Didier Deschamps pour la tournée du mois de mars aux Etats-Unis. Seulement, la présence du champion du monde 2018 dans le groupe tricolore inquiète sur La Chaîne L’Equipe à l'approche de la Coupe du monde 2026.

Kylian Mbappé : Sa cote de popularité chute en France, la nouvelle confirmation https://t.co/AHZAy3HWqo — le10sport (@le10sport) March 19, 2026

«J’espère juste qu’on ne met pas la charrue avant les boeufs» « Ce dont j’ai peur, cette tournée est sportive mais elle est aussi et surtout marketing. J’espère juste qu’on ne met pas la charrue avant les boeufs juste pour avoir Mbappé sur le terrain. C’est ma crainte. Pour moi, c’est important qu'il y soit en tant que capitaine. Après, j'ai toujours peur... » a expliqué la journaliste Emilie Ros sur L’Equipe de Greg.